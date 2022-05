Tucker Carlson és Orbán Viktor is felszólal az amerikai konzervatívok budapesti nagygyűlésén

Tucker Carlson, a Fox News szélsőjobboldali sztárja és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a CPAC nevű amerikai konzervatív politikai konferencián, melyet május 19-én és 20-án rendeznek meg Budapesten, ez Orbán Balázs tweetjéből derült ki.

🇭🇺HU is the first European nation to host @CPAC, a country that represents a worldview based on Christianity & patriotism, and serves as a bulwark of resistance to the “woke” revolution. 19-20 May, come and see PM Viktor Orbán, @RealCandaceO, @TuckerCarlson and more! pic.twitter.com/l5KZHncmm7

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) May 10, 2022