Közmunkát kértek a Fekete-Győr Andrásékat felpofozó férfire

Garázdaság miatt emelt vádat a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség azzal a V. Péterrel szemben, aki tavaly októberben felpofozta a momentumos politikusokat a Széll Kálmán téren. A 48 éves férfi előbb a párt sajtóreferensét ütötte meg, majd később visszatért a helyszínre és Fekete-Győr Andrásnak is lekevert egy pofont.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a párt sajtótájékoztatót tartott Széll Kálmán térnél. Ezt a férfi többször is kiabálással, illetve hangos szidalmazással zavarta meg. Amikor a párt egyik elnökségi tagja felszólította, hogy ne zavarja a rendezvényt, a férfi válaszul megpróbálta megütni a politikust, aki azonban maga elé emelte a karját, s ezzel elhárította az ütést.

Ezt látva, a párt sajtóreferense is felszólította a férfit hogy fejezze be ezt a viselkedést, de erre a férfi tenyérrel arcon ütötte őt. A férfi ezt követően felrúgott egy mikrofonállványt is, majd kis időre elhagyta a helyszínt. Amikor befejeződött a sajtótájékoztató, V. Péter visszament a rendezvény helyszínére, és a párt elnöki tisztségéről leköszöntő politikust, Fekete-Győr Andrást is megütötte.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság büntetővégzésben meghozandó közérdekű munka büntetést szabjon ki a pofozkodó férfire.

