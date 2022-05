Minőségi lakások, Budapest legfelkapottabb negyedeiben (x)

Egyedülállóan széles választékot kínál a Cordia, amely modern, sok esetben zöldhitel- és CSOK-képes, akár azonnal költözhető lakásokat épít, a belvárosi stúdióktól kezdve a kertvárosi családi otthonokig.

Legyen szó belvárosi, kertkapcsolatos lakásról, kis alapterületű kertvárosi otthonról, vagy tetőteraszos penthouse-ról, a Cordiánál mindegyik opció megtalálható. Magyarország vezető lakásfejlesztőjének kínálata rendkívül széles és változatos, felöleli Budapest legnépszerűbb helyszíneit, a kedvelt zöldövezeti lakóparkoktól kezdve a belvárosi és egyetemközeli lokációkon át egészen a Duna-parti vagy a budai Vár közelében megtalálható fejlesztésekig, ahol tágas családi otthonok éppúgy épülnek, mint a felsőoktatási hallgatók és fiatal pályakezdők számára ideális lakások, vagy a bérbeadási szempontból optimális ingatlanok. A paletta valóban egyedülállóan sokszínű: a Cordia a főváros hét kerületében, 13 projekt keretében több mint félezer újépítésű otthont kínál, vagyis Budapest újlakáspiacán minden 9. ingatlan a Cordiához köthető.

Számos Cordia lakás ráadásul a nemrégiben szigorított zöldhitel-feltételeknek is megfelel, illetve a gyermeket nevelő családok esetében akár a CSOK igénybe vételével is megvásárolható.

A Cordia által épített otthonok közös jellemzője, hogy neves építészirodák tervei alapján, minőségi anyagok felhasználásával készülnek, kulcsrakész állapotban vehetők át, nem ritkán akár azonnal vagy néhány hónapon belül költözhetők. Szintén mindegyik Cordia lakásra igaz, hogy tágas, élhető erkéllyel vagy kertkapcsolattal rendelkeznek, a legtöbb fejlesztés esetében pedig energiatakarékos, hőszivattyús, akár okostelefonról is vezérelhető mennyezethűtési és fűtési rendszer gondoskodik az otthonok optimális klímájáról.

A budai Vár vagy egy erdő szomszédságában

A budai oldal kedvelőinek két vonzó ajánlatot is tartogat a Cordia. A Bel-Buda legpatinásabb részeinek egyikén, az I. kerületi Naphegyen megvalósuló, prémium kategóriás, mindössze 44 lakásos Naphegy12 társasház már csak azért is különlegesnek számít, mert a kerületben lényegében a Cordia fejlesztése jelenti a teljes újlakáskínálatot. Bár a társasház egy csendes és nyugodt mellékutcában található a budai Várnegyed és a Tabán közelében, a belváros minden előnyét kínálja, legyen szó minőségi éttermekről, bevásárlási, sportolási vagy akár közlekedési lehetőségekről.

Naphegy12

A kertvárosi hangulatot keresők számára ideális választás a Sasad Resort lakópark legújabb fejlesztése, a Sasad Resort Sunlight, amelynek két épületében összesen 70 lakást alakítanak ki. Különleges elhelyezkedése és koncepciója miatt Sasad Resort az elmúlt évek egyik legnépszerűbb budai lakóparkja lett. Az ide költözőket tiszta levegő, tágas és parkosított kertek, szellősen elhelyezett épületek várják a Rupp-hegy Természetvédelmi Terület szomszédságában. A Sasad Resort élményparkja egyedülálló kikapcsolódási és sportolási lehetőségeket kínál a család minden tagja számára, több mint 8000 négyzetméteren.

Sasad Resort Sunlight

Kihagyhatatlan lehetőségek Pesten

A Cordia a városnegyed-rehabilitációs fejlesztések szakértőjének számít, hiszen a vállalatcsoport nevéhez fűződik a nemzetközi nagydíjas Corvin Sétány kialakítása is. Itt épült fel a Grand Corvin: a fejlesztés második ütemében még elérhető, hamarosan költözhető lakások jelentik a legutolsó, egyedülálló lehetőséget befektetésre vagy saját célú újlakásvásárlásra a Corvin Sétány mentén. A Grand Corvin formájában és anyaghasználatában egyaránt egyedi és exkluzív kialakítással épült, a parkosított belső kertet kizárólag a lakók használhatják.

A Corvin Sétánytól 15 perc sétára, kiváló közlekedési és szolgáltatási környezetben találhatóak az i6 Residence letisztult, jó elosztású, modern otthonai. A fejlesztés az első lakásukat kereső, akár családos fiatalok mellett kiváló lakhatási lehetőséget nyújt a közeli irodanegyed dolgozóinak és a környéken működő egyetemek hallgatóinak egyaránt. Utóbbi egy úttal azt is jelenti, hogy az itt épülő lakások könnyen kiadhatók, így azok számára is optimális választást jelentenek, akik befektetési céllal vásárolnának ingatlant. Ugyanez érvényes az Universo rövid időn belül birtokba vehető lakásaira is: a társasház a Corvin-negyedhez hasonló teljes átalakulás alatt álló IX. kerületi Millennium-negyedben, a Duna-parttól sétatávolságra, irodaházak és egyetemek szomszédságában épült fel.

i6 Residence