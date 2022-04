Újabb Kinder terméket kell visszavonni szalmonella miatt

Magyarországra is érkezett a Kinder szalmonellával fertőzött termékeiből

Április 6-án számoltunk be arról, hogy az Európai Unió több tagállamában jelentettek Salmonella Typhimurium okozta megbetegedéseket, amelyekről bebizonyosodott, hogy a belga Arlon üzemben készült, különféle Kinder termékekhez köthetők. A belga élelmiszerbiztonsági hatóság kivizsgálása alapján itthonra is érkeztek szennyezett termékek, amiknek a visszahívását meg is kezdte a gyártó.

A Ferrero időközben bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét Arlonban, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal április 9-ei közleménye pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy egy új, a korábbi listán nem szereplő termék, a Kinder adventi naptár (127g) is szennyezett lehet.

Az érintett édességek friss listája:

Kinder Schokobons (46g, 125g, 200g, 300g)

Kinder Surprise Maxi (100g)

Kinder Mix (198g)

Kinder Maxi Mix (133g)

Kinder Mini Eggs (250g)

Kinder Happy Moments (133g, 162g, 347g)

Kinder adventi naptár (127g)

Az érintett termékeket tételszámtól és lejárati időtől függetlenül teljes egészében visszahívják, és a Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a megadott termékek bármelyikéből vásároltak, ne fogyasszák azt el. A közlemény emellett kitér arra, hogy a szalmonella okozta fertőzés jellemző tünetei a hasmenés, hányás, magas láz, de enyhébb esetben csak hőemelkedés, levertség tapasztalható, egyéntől függően a fertőzés tünetmentes is maradhat.