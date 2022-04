Mark Ruffalo üzent a magyaroknak: Választhatjátok a szabadságot, a reményt, a befogadást, a békét.

Mark Ruffalo, Golden Globe-díjas amerikai színész is mozgósít az április 3-i választásokra, Twitter bejegyzésében az aHang közössége által javasolt tanácsokat ajánlja a választók figyelmébe, melyek röviden elmagyarázzák, hogy hogyan lehet mozgósítani a szavazásra minél több embert a következő másfél napban.

Mint írta,

My friends in Hungary: On Sunday, you have an incredible opportunity. You can choose freedom, hope, inclusion and peace. The right to choose is a blessing. And it’s power. Please use your power and help everyone you know use it too. #ateválasztásod #HungaryElections #VoteOrbanOut https://t.co/xMgwhNNPLF

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 1, 2022