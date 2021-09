Márki-Zay Péter: Van esély arra, hogy Magyarország jövőre felszabaduljon

Vastaps és ujjongás fogadta Márki-Zay Pétert abban az ötödik kerületi kocsmában, ahol a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerda este sajtótájékoztatót tartott.

Mit is ünneplünk?

– tette fel a kérdést Márki-Zay, miután egyelőre alig érkezett hivatalos eredmény. Sejtések vannak egyelőre, tudjuk, hogy Budapestet még nem számolták – mondta.

Az ünneplésre viszont szerinte megvan az ok, az előválasztásból pedig számára az derült ki, hogy óriási igény van arra, hogy legyen rendszerváltás. Hatalmas sikernek nevezte, hogy ilyen sokan részt vettek az előválasztáson. Amire különösen büszke, hogy civilként egy ilyen eredményt el tudott érni, vagyis jó eséllyel 15 százalék fölött lesz.

Végtelenül meghatott vagyok

– mondta, majd arról beszélt, hogy kisgyerekét mindig arra tanította, hogy ha egy osztályban egy rossz gyerek van, aki a többieket terrorizálja, akkor nekik kötelességük felállni és védelmünkbe venni az elnyomottakat.

Az is lehet, hogy a többi kicsi is fel fog állni, és akkor le tudjuk győzni a gonoszt.

Márki-Zay úgy számol, hogy 100 ezernél is több szavazatot kaphatott. Beszélt arról is, hogy az ellenzék nem szexuális propagandát és migránsokat, hanem békét hoz Magyarországnak. Megjegyezte, hogy egy sokszínű társaság tudott megállapodni, most pedig van egy hiteles ellenzék és van egy hiteles program.

Van esély, hogy Magyarország jövőre fölszabaduljon

– mondta. A magas részvétel szerinte bizonyíték arra, hogy egy komoly kormányváltó szándék van Magyarországon.

Említést tett a botrányokról is, de szerinte ezek kezelésével is az ellenzék erőssége mutatkozott meg. Odaszúrt a közvélemény-kutatóknak:

megint beigazolódott, hogy egy választáson nem a közvéleménykutatást kell megnyerni, hanem a választást.

Beszélt arról is, hogy miután a helyi jelölteknél az első körben győztest hirdetnek, így mostantól békében, egymás kezét megfogva kell továbbmenni. Fidesz vagy nem Fidesz – jövőre ez lesz a kérdés szerinte.

Egyelőre ő is azt látja, hogy Dobrev Klára magasan a legjobb eredményt érte el. Egy esetleges visszalépés lehetőségéről is beszélt: lát esélyt arra, hogy egy olyan eredmény szülessen, hogy akár Karácsony Gergely, akár ő visszalépjen a másik javára.