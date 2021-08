Egyharmaddal csökkent a sztrájkról eltiltott légiirányítók jövedelme január óta

Nem igaz, hogy a légiirányítók kevesellték a 15 százalékos béremelést, béremelésről ugyanis valójában nem volt szó – állítja a magát „névtelen iparági forrásként” azonosító informátorunk. Azt állítja: a légiirányítók átlagosan 30, de akár 40 százalékot is elérő jövedelemcsökkenést szenvedtek el január óta, és ezt a három évre szóló tizenöt százalékos béremelés messze nem kompenzálná.

Egy kezdő kezdő légiirányító esetében a 40 százalék mínusz úgy néz ki, hogy az alapbér bruttó 830 ezer forint körül van, erre jön 20 százalék műszakpótlék általány, de január óta nem kap (senki) jelenléti bónuszt, ami 395 ezer forint. A durva jövedelemcsökkenés végeredményben az elhúzódó bértárgyalások következménye: a régi megállapodások lejártak és nem léptek helyükbe újak.

A munkáltató HungaroControl Zrt.-től kérdeztük, hogy valóban ilyen mértékben zuhant-e a légiirányítók jövedelme, illetve korrekt-e ezzel szembe állítani a következő három évben évi 5 százalékos béremelési javaslatot, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz a felvetéseinkre.

Ami a megrekedt bértárgyalásokat illeti, a szakszervezet maximális követelése a 2019-es fizetésük reálértékének szinten tartása volt, de valójában végig a reálérték-csökkenés mértékéről egyezkedtek. A három éve húzódó bértárgyalás és a kollektív munkaügyi vita lezárása érdekében a szakszervezet utolsó javaslata a 2019-es jövedelem 5 százalékos csökkentése volt reálértéken – érzékeltette forrásunk, hogy reálbérnövekedés helyett az érdekképviselet belement volna reálbércsökkentésbe is.

Ezek az állítások árnyalják azt a képet, amit a Magyar Nemzet cikke vázolt a tervezett (majd kormányrendelettel betiltott) sztrájk előestéjén. A kormánypárti napilap szerint noha a légiirányítók tennivalója az elmúlt másfél évben, a pandémia hatására közel harminc százalékkal csökkent, a HungaroControl a havi 1,5–3 millió forintos irányítói jövedelmek mérséklése helyett a 2021 és 2023 közötti időszakra évi ötszázalékos, azaz összesen 15 százalékos béremelést ajánlott a Control Magyar Légiforgalmi Irányítók Szakszervezetének (CMLISZ), ám a szervezet ezt kevesellte.

A kialakult patthelyzetet már a légitársaságok is megszenvedik, azt írtuk, Ferihegyen kacskaringós útra terelik a járatokat válogatás nélkül, repüljön magángép vagy legyen szó a menetrend szerint közlekedő dubaji járatról. A légiirányítók szerint ez nem bosszú és az akciót nem nevezik munkalassításnak sem, csupán annyi történik, hogy „rövidítésekkel nem gyorsítják a forgalmat”, hanem pontosan betartatják a repülési tervben töltött útvonalakat. Miután kicsavarták a légiirányítók kezéből a sztrájkjogot, a megmaradt eszközökhöz nyúltak.

Annyi biztos, hogy a légiirányítóké a legjobban fizetett állások közé tartozik, nem cáfolták a havi 1,5-3 millió forintos jövedelmek létezését, de a konfliktus részleteiről a munkaügyi vita kirobbanása óta sem a céget, sem az érintett szakszervezetet nem tudtuk szóra bírni. A HungaroControl egyik igazgatója korábban azzal hárította el érdeklődésünket, hogy a szakszervezettel megállapodtak, csak akkor nyilatkoznak, ha lesz közös bejelenteni valójuk. Ilyen cikkünk írásáig nem akadt, viszont informátorunk jóvoltából megismerhettük a dolgozói követelések listáját a HungaroConrol vezérigazgatójának címzett összegző levélből.

Felesleges volt kormányrendelettel betiltani a sztrájkot

Forrásunk azt is állítja, hogy teljesen felesleges volt a miniszterelnök rapid közbeavatkozása, pontosabban a légiirányítók tervezett sztrájkjának kormányrendelettel történt betiltása, ugyanis sztrájkmoratóriumot hirdettek, így három hétig nem történt volna semmi. Ez alatt az idő alatt akár meg is egyezhettek volna a javadalmazásról és az egyéb munkaügyi kérdésekről, a vita ugyanis nemcsak a bérről szól, hanem az oktatásról, a nyugdíjról, a fáradságmenedzsmentről is.