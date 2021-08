A CSOK apró rejtelmei (x)

Vajon új vagy használt ingatlanra felvett CSOK-kal járunk jobban? Mi szól a Falusi CSOK mellett, mik a pontos feltételei? A párunk előző házasságból hozott gyermeke után is kérhetjük a támogatást? Mi a helyzet akkor, ha BAR-listások vagyunk vagy van már a nevünkön lakás? Cikkünkben ezekre és hasonló kérdésekre kerestük meg a válaszokat.

2015-től élhetünk a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásával. Olyan „ingyenpénz” ez, amit senki sem szeretne kihagyni, hiszen akár 10 millió forintot is kaphatunk az államtól, amelynek segítségével megteremthetjük otthonunkat.

A CSOK célja a családoknak való segítségnyújtás, így minden esetben a meglévő vagy vállalt gyermek(ek) után élhetünk a lehetőséggel, akár egyedülálló szülőként is. Legyen szó építkezésről, új ház, lakás vásárlásáról, használt ingatlan megvételéről vagy felújításáról, kérhetjük a vissza nem térítendő állami támogatást.

Az igénylés feltételei, illetve az egyes ingatlancélok esetében felmerülő kitételek azonban számos kérdést vetnek fel. Cikkünkben a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adunk választ, oldalunkon pedig további részletekről lehet tájékozódni.

Új vagy használt ingatlanra felvett CSOK-kal járunk jobban?

Bár új ingatlan építése vagy vásárlása esetén magasabb támogatást kaphatunk, a feltételek tekintetében is vannak különbségek, amelyeket érdemes figyelembe venni.

Különbségek a felvehető összeg tekintetében

A felvehető összeg 3 vagy több gyermek esetén valóban jelentősen megnövekszik, hiszen használt lakás vásárlásakor 2.200.000 forintot (illetve 4 gyermek után 2.750.000 forintot), míg ha új ingatlanról van szó, akkor 10.000.000 forintot igényelhetünk.

Két gyermek esetén már nem ilyen szignifikáns a különbség: új lakás építésénél vagy vásárlásánál 2,6 millió forint jár, használt ingatlan vásárlásakor pedig 1.430.000 forint a támogatás összege. 1 gyermek után pedig egyaránt 600.000 forintot kérhetünk, akár új, akár használt ingatlanról van szó.

Az ingatlannal kapcsolatos elvárások is eltérnek

A CSOK igénybevételéhez az ingatlan hasznos alapterületének is el kell érnie egy bizonyos négyzetmétert – az ezzel kapcsolatos elvárások tekintetében szintén van eltérés, főként akkor, ha nem lakást hanem új lakóházat építenénk vagy vásárolnánk:

1 gyermek esetén új és használt ingatlannál egyaránt 40 m 2 hasznos alapterületnek kell lennie, azonban ha új lakóházról van szó, akkor már el kell érnie a 70 m 2 -t.;

hasznos alapterületnek kell lennie, azonban ha új lakóházról van szó, akkor már el kell érnie a 70 m -t.; 2 gyermek esetén 50 m 2 a szükséges alapterület mindkét esetben, új építésű háznál azonban már 80 m 2 az elvárt;

a szükséges alapterület mindkét esetben, új építésű háznál azonban már 80 m az elvárt; 3 gyermek esetén 60 m 2 hasznos alapterülettel az előírás, ha azonban új építésű lakóházról van szó, akkor már el kell érni a 90 m 2 -t;

hasznos alapterülettel az előírás, ha azonban új építésű lakóházról van szó, akkor már el kell érni a 90 m -t; 3-nál több gyermek esetén új lakásnál 60 m2 az elvárás, használt lakásnál vagy háznál 70 m2, új építésű háznál pedig 90 m2.

Fontos különbségek az igénylővel szemben támasztott feltételekben

Ha van a nevünkön lakás, szintén nem mindegy, hogy a CSOK-ot új vagy használt lakáshoz igényelnénk. Új építésű ingatlan esetében ugyanis nincsenek megkötések, használt lakásnál azonban az igénylőnek legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada lehet más ingatlanban (a nyaraló nem számít), amelyet ha eladunk, akkor az érte kapott összeget a CSOK-ingatlanba kell visszaforgatnunk. Ha pedig haszonélvezeti jogunk van egy ingatlanon, akkor csak abban az esetben igényelhetünk CSOK-ot, ha a haszonélvezeti jogot 2016. február 10. előtt jegyezték be, illetve ha valamilyen jogszabály útján került a nevünkre.

Használt lakásra vajon CSOK-ot vagy Falusi CSOK-ot érdemesebb igénybe venni?

A Falusi CSOK olyan lakásra igényelhető, amely a támogatott kistelepülések valamelyikén található. 2019-től élhetünk ezzel a lehetőséggel 2022. június 30-ig, és akár jóval magasabb összeghez is juthatunk, mint a „sima” CSOK-kal: 1 gyermek esetén változatlanul 600.000 forint az igényelhető támogatás, azonban 2 gyermek után már 2.600.000 forint jár szemben a CSOK 1.430.000 forintos összegével, 3 vagy több gyermek után pedig már 10.000.000 forintot kérhetünk a hagyományos CSOK 2.200.000 – vagy 4 gyermek esetén a 2.750.000 – forintos támogatása helyett.

Azonban a kapott összeget nem használhatjuk fel csupán a vásárláshoz, annak felét az ingatlan felújításra kell fordítanunk, így vásárlásra 2 gyermek esetén valamivel kisebb összeg fordítható (1.430.000 forint helyett 1.300.000 forint), 3 vagy több gyermek esetén pedig 5.000.000 forint, amely azonban még így is csaknem kétszerese annak, amennyit hagyományos CSOK-kal kapnánk a vásárlásra. A magasabb támogatás kétségkívül vonzó előnye mellett viszont mérlegelni kell a Falusi CSOK egyik legfontosabb kitételét: minden esetben szükséges a felújítás, amellyel 3 éven belül el kell készülni, különben egy összegben vissza kell fizetnünk a támogatást, ráadásul kamatostul.

Mit kell tudni a vállalt gyermekekre vonatkozó feltételekről?

A CSOK-ban rejlő egyik nagy lehetőség, hogy házastársak számára nem csupán meglévő, hanem vállalt gyermekek után is igénybe vehető mindhárom támogatás (CSOK új lakásra, CSOK használt lakásra és Falusi CSOK), ha az egyik fél 40 év alatti. (Csak a vállalt gyermekek esetén kell házasnak lenni, és a 40 éves korhatár is csak ekkor kitétel). A különbség az, hogy új ingatlannál előre akár három gyermekre is kérhetjük a támogatást, használt lakás vásárlásakor és egyéb ingatlancél (korszerűsítés, bővítés) esetén pedig maximum két gyermekre. Vagyis úgy juthatunk hozzá új lakás esetén akár 10.000.000 forint, használt lakás esetén 1.430.000 vagy Falusi CSOK-kal 2.600.000 forinthoz, hogy még egyáltalán nincs gyermekünk, csak vállaljuk, hogy a következő években meg fognak születni, ezt a vállalást pedig a következő határidőkig kell teljesíteni:

egy gyermek esetén 4 éven belül,

két gyermek esetén 8,

három gyermek esetén legfeljebb 10 éven belül.

Falusi CSOK-nál ugye a felújítást is meg kell oldanunk az igényelt összegből, amire 3 évünk van. Így a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidő is kitolódik: a korszerűsítési munkák elvégzése utáni időponttól kell számítani.

Ha azonban nem tudjuk teljesíteni az adott határidőig a vállalást, akkor a támogatást kamatokkal együtt vissza kell fizetnünk még akkor is, ha esetleg egészségügyi okok állnak a háttérben. Ez esetben az örökbefogadás jelenthet lehetőséget, ugyanis örökbefogadással is eleget tehetünk a vállalásnak – az örökbefogadási procedúra időigényességét is figyelembe veszik, így örökbefogadás esetén a fenti határidők két évvel meghosszabbodnak.

A meglévő gyerekekkel kapcsolatos tudnivalók

A meglévő gyermekek tekintetében is merülnek fel kérdések, így összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat:

A 12 hetes magzat már meglévő gyermeknek minősül – ennek akkor van jelentősége, ha például nem vagyunk házasok vagy nem felelünk meg a 40 éves kor kitételének, hiszen ezek a feltételek csak vállalt gyermekre vonatkoznak, meglévő gyermek esetén nem számít sem a házasság megléte, sem az életkor.

A gyermekek életkora maximum 25 év lehet, és nem kell tanulóviszonyt igazolnunk, ha a gyermek már elmúlt 18 éves.

Az elvált szülő esetében fontos, hogy az a fél igényelheti, akinél a bíróság elhelyezte a gyermeket, vele is él egy háztartásban, és a jövőben is ott fog élni.

Az előző kapcsolatból hozott gyermek is számít, ha házaspárról van szó: amennyiben jogszerűen él a gyermek velünk (vagyis a bíróság a párunknak ítélte), akkor kérhető utána a támogatás. Így például ha a férj és a feleség is egy-egy gyermekkel érkezett a kapcsolatba, akkor 2 gyermekre igényelhetnek CSOK-ot. Élettársak esetén azonban csak a saját gyermek után igényelhető támogatás.

Az örökbefogadott és a – vér szerinti szülők halála esetén – legalább 1 éve a gyámságunk alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK.

Milyen feltételeknek kell megfelelnünk a CSOK igényléséhez?

Láthattuk, hogy nemcsak házaspárok, de élettársi kapcsolatban élők, elvált, özvegy vagy egyedülálló szülők is kérhetik a gyermekek után járó összeget. A szülőknek a következő feltételeknek kell még megfelelniük:

Az állampolgárság tekintetében: magyar állampolgárok, tartózkodási engedéllyel rendelkező EU állampolgárok, és bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező nem EU állampolgárok is igényelhetik a támogatást.

Fontos a TB-jogviszony: legalább 180 nap, a 10 millió forintos támogatás esetében pedig 2 év igazolható magyar TB-jogviszony kell legalább az egyik igénylőnek, a külföldi TB jogviszony pedig akkor számítható be, ha a szerződéskötéstől számított 180 napon belül az igénylő átjelentkezik a magyar TB-be.

Ezen kívül magyarországi állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkezni,

minimum 18 éves életkortól igényelhetjük a támogatást,

a büntetlen előélet előírás,

és köztartozásunk sem lehet.

Sokan nem tudják, hogy igényelhetnének CSOK-ot, pedig de

Számos tévhit is él a CSOK-kal kapcsolatban – többen például nincsenek tisztában vele, hogy akkor is igényelhetjük a támogatást, ha:

negatív KHR (BAR) listán szerepelünk – mivel csupán a köztartozás számít, a listán való szereplés önmagában még nem kizáró ok;

ha korábban már kaptunk szocpolt – a CSOK összegéből ilyenkor levonják a korábbi szocpol összegét, ha pedig a szocpol után még születtek gyerekek, akkor utánuk a teljes CSOK-ot igényelhetjük;

ha már a CSOK támogatást vettük igénybe, és utána még született gyermek, akkor is igénybe vehetünk gyermekenként maximum 400.000 forintot, amelyet a lakáscélú kölcsön törlesztésére fordíthatunk;

A Falusi CSOK nagy előnye, hogy akár meglévő saját otthon bővítésére, korszerűsítésére is igényelhetjük, ráadásul akkor is, ha korábban már éltünk a hagyományos CSOK lehetőségével. Vagyis ha CSOK-kal vásároltuk az ingatlanunkat, és az a Falusi CSOK-ra jogosító településen található, akkor igénybe vehetjük a felújítására igényelhető támogatást: 1 gyermek után 300.000 forintot; 2 gyermek után 1.300.000 forintot, 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 forintot,



amelyet számlák ellenében, utólag kapunk kézhez.

A CSOK buktatói

A CSOK valóban rendkívül jó lehetőség, azonban fontos figyelni a buktatókra is, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

Ha CSOK-kal vásárolunk egy ingatlant, akkor azt 10 évig nem lehet eladni vagy jelzáloggal megterhelni az állam hozzájárulása nélkül;

Minimum 10 évig a gyermekekkel együtt életvitelszerűen a CSOK-ból vásárolt ingatlanban kell laknunk, amelyet a jegyző bármikor ellenőrizhet (az időközben nagykorúvá váló gyermek saját lakásba költözése természetesen nem számít a kötelezettség megszegésének);

Ha a gyermekvállalást nem tudjuk teljesíteni vagy kénytelenek vagyunk elköltözni, akkor a teljes támogatást egy összegben, kamatokkal terhelten vissza kell fizetnünk.

A fentiek természetesen nem teljeskörűen mutatják be a CSOK-kal kapcsolatos tudnivalókat, főként, mert a támogatáshoz tartozó CSOK-hitel szintén számos kérdést vet fel, amelynek részleteivel feltétlenül fontos tisztában lennünk. Sokan vágnak úgy bele a CSOK és a CSOK-hitel igénylésébe, hogy csupán a főbb ismereteknek vannak a birtokában. Pedig hosszútávú elköteleződésről van szó, és már díjmentesen is igénybe vehetjük CSOK-szakértő segítségét, illetve előzetesen tájékozódhatunk a kalkulátor segítségével. Így ha igazán körültekintően szeretnénk eljárni, mindenképp érdemes hozzájuk fordulni, mielőtt élnénk a CSOK valóban rendkívül jó, ám buktatókat is magában rejtő lehetőségeivel.