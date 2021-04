Az egyik budapesti kórházban még péntek délután is várják azokat, akik Pfizert szeretnének

Miután péntek hajnalban kiderült, hogy 100 ezer adag Pfizer vakcinát akarnak eloltatni az oltópontokon, hatalmas sorok alakultak ki a kórházaknál, a Honvédkórháznál pedig jelezték, hogy a nagy tömeg miatt már csak azokat oltják Pfizerrel, akik a második oltásra jöttek.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház viszont még péntek délután kettő előtt nem sokkal posztolt Facebook-oldalára arról, hogy időpontfoglalás nélkül is oltanak Pfizerrel a kórházban. Egy kommentelő arról érdeklődött a bejegyzés alatt, hogy egy órányi utazás esetén is induljon-e el, neki azt válaszolták, hogy „mielőbb érkezzen ide és bízunk benne, hogy Ön is sorra kerül”.

(via 444)