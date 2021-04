Kígyózó sorok állnak a kórházi oltópontoknál

Több száz méteres, irgalmatlanul hosszú sorok alakultak ki több kórházi oltópont előtt. Az emberek azért kezdtek gyülekezni, mert hajnalban kiderült hogy 100 ezer Pfizer-vakcinát akarnak meg eloltani az oltópontokon, az online regisztráció viszont ettől rögtön összeomlott, és azóta sem állt helyre az EESZT szervere.

A Honvéd Kórház Hungária körúti oltópontján állítólag már egy kordont is kihúztak, és nem engednek újabb embereket beállni a sorba.

Jött a hír, hogy a Honvédben soron kívül oltják a Pfizert. Idejöttem foglalás nélkül, hátha bejutok valahogy. Nos, nincs az a pénz, hogy ezt kivárjam. Nem látom se az elejét, se a végét. pic.twitter.com/zYXbH8oWYf — Mr. Diszkomfort (@tamasmarton) April 30, 2021

Hasonló állapotokról számoltak be olvasóink a Szent Imre Kórháztól is, illetve a Budai Irgalmasrendi Kórháztól is (kiemelt képünkön).