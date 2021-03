Életfogytiglant kaphat a járdánházi férfi, aki robbantással zárta le a családi vitát

Továbbra is börtönben marad az a járdánházi férfi, aki bezárkózott a lakásba a feleségével való veszekedés után, majd felgyújtotta berendezési tárgyakat és kinyitotta a gázcsapot.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi összebalhézott a feleségével a lakásukban, mely egy négylakásos társasház egyik ingatlana volt. A vita során a férfi felkapott egy baltát és azzal fenyegette nőt, hogy megöli. Az asszony a férfitől való félelmében a gyermekével együtt elhagyta a házat, az éjszakát pedig a rokonaiknál töltötték.

Másnap délelőtt a férfi ismét a feleségére támadt, baltával próbálta megütni, miközben azzal fenyegetőzött, hogy megöli a nőt. Az asszony az ütést a karjával védte ki, majd bement a kamrába és az ajtót magára zárta. A férfi azonban kifeszítette az ajtót és utána ment, majd a szobába menekülő nőt kétszer a hátba vágta, majd fejbe dobta egy mobillal.

A nő zúzódásos sérüléseket szenvedett. A vita után a családfő bezárkózott az ingatlanba, oda az időközben a helyszínre érkező rendőröket sem engedte be. A rendőrök a padláson keresztül próbáltak bejutni a lakásba, azonban amikor ezt a férfi észrevette, felgyújtotta a berendezési tárgyakat, majd a benn lévő gázpalack csapját is megnyitotta, ami ennek következtében felrobbant. A robbanás miatt a rendőrök és a társasház lakói is életveszélybe kerültek. A tüzet végül a helyszínre érkező tűzoltók oltották el.

A férfival szemben hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, testi sértés és zaklatás miatt indult büntetőeljárás. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor akár 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetők. A bíróság szökés, elrejtőzés, valamint bűnismétlés veszélye miatt fenntartotta a férfi letartóztatását.