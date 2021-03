Merkely: A szigorítások hatása két hét múlva lesz látványos

Jelentős előny a második hullámhoz képest, hogy az egészségügyi dolgozók már be vannak oltva.

Ha nem lennének szigorítások, meredeken emelkedne a fertőzöttek száma, ezzel párhuzamosan az orvosi, kórházi kezelést igénylőké is radikálisan nőne – mondta a Semmelweis Egyetem rektora csütörtökön az M1 tévécsatorna műsorában.

Merkely Béla hozzátette: a Semmelweis Egyetemen már több beteget kezelnek, mint a tavaly novemberi csúcs idején, és a súlyos esetek számában országos szinten is 95 százalékra közelítették meg a novemberi csúcsot. Viszonylag rövid időn belül ezek a számok még jelentősebben emelkednének, és adott esetben a kórházi ellátás színvonalát is befolyásolnák, „ha nem lépnénk időben a szigorítás felé” – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy a szigorítások mennyire rövidíthetik le a harmadik hullámot, azt mondta: a koronavírus-járvány harmadik hulláma korábban érte el Írországot, Nagy-Britanniát és Portugáliát, és ezekben az országokban a szigorítások után körülbelül egy hónappal az esetszámok jelentősen csökkentek.

A szakember szerint a szigorításokkal az új esetek száma csökken majd, ennek látványos hatása két hét múlva lesz érezhető. Hozzátette: nagyon fontos ugyanakkor, hogy tart a lakosság oltása, mert a járvány leküzdésének leghatékonyabb módja a minél nagyobb arányú oltás. Véleménye szerint május közepén már „lényegesen jobb lesz a helyzet”, és lehetőség lesz a szigorítások lépcsőzetes csökkentésére.

Merkely Bélát kérdezték az oltási hajlandóságról is, ezzel kapcsolatban elmondta, folyamatos javulást lát, most már a lakosság nagyobbik része szeretné az oltást, és világosan látják, hogy az a legjobb oltás, amellyel már beoltották őket, mert az már hat és két hét múlva kimutatható védettséget ad. A szakember szerint sokat tudnak ártani a vakcinák hatásosságát megkérdőjelező vélemények, mert a lakosság egy része ennek hatására elbizonytalanodhat.

Merkely Béla arról is beszélt: jelentős előny a második hullámhoz képest, hogy most az orvosok és szakdolgozók be vannak oltva, a Semmelweis Egyetemen öt pozitív koronavírus-eset van az 5800 orvos és szakdolgozó között, vagyis – mint mondta –

a humánerőforráson nem fog múlni a betegek ellátása.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó bezárását, illetve szüneteltetését, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-éig tartó bezárását. Az eddig nyilvánosságra hozott intézkedésekről itt és itt olvashatnak, további részleteket pénteken közölnek.