A kaszinók bezárnak, a dohányboltok és bankok nyitva maradhatnak hétfőtől

A további részletek pénteken derülnek ki.

Március 8-tól a kaszinóknak is be kell zárniuk – tudta meg a Hvg.hu a Kormányzati Tájékoztatási Központtól. Amint arról beszámoltunk, a kormány szigorítja a járványügyi intézkedéseket, ezért két hétig, március 8-a és 22-e között néhány kivétellel minden üzletnek be kell zárnia.

Csütörtök délután aztán a tájékoztatási központ egy közleményben is megerősítette a hírportál értesülését, sőt, ki is egészítette azt:

A ma bejelentett döntésekkel kapcsolatban minden részletszabályozás a holnapi napon jelenik meg. A szolgáltatások körében a zárvatartás természetesen a kaszinókra is vonatkozik, viszont a tavaly tavaszi időszakhoz hasonlóan a bankfiókok és a dohányboltok továbbra is nyitva tarthatnak.

A kaszinók a korlátozások ellenére eddig nyitva lehettek, és ahogy az a Telex rejtett kamerás felvételeiből kiderült, a kaszinókban sem a maszkviselésre, sem a távolságtartásra vonatkozó előírásokat nem tartották be. A kormányt több bírálat is érte amiatt, hogy ha a vendéglátóhelyek nem lehetnek nyitva, akkor a kaszinók miért.

A Hvg.hu több kérdést is feltett, például azt, hogy szállíthatnak-e továbbra is házhoz az éttermek, vagy nyitva lesznek-e a posták, a tájékoztatási központ azonban azt írta, hogy a további részletszabályozás pénteken jelenik majd meg.