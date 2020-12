Alvó testvérét is kifosztotta a sorozattolvaj nő

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség többrendbeli kifosztás és lopás bűntette miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki több lopás mellett egy nyári hajnalon a családi ház nyitott ablakán bejutva, az alvó testvére közvetlen közeléből, a párnájáról lopta el a pénztárcáját, továbbá hasonló módszerrel egy hallássérült ismerősét is kifosztotta, kihasználva a védekezésre korlátozott képességeit.

A vádirat szerint a munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkező kiskunmajsai nő előbb a szüleivel élt, később pedig ott, ahol befogadták. Többnyire alkalmi ismerősei sérelmére elkövetett lopásokból tartotta fenn magát. Idén május végén egy éjszaka a nyitott kapun bement egy ismerőse udvarába és a szintén nyitott ablakon bemászott a házba. A konyhában az ágyon alvó sértett mellett, a földön heverő nadrág zsebéből elvett 17 ezer forint készpénzt, továbbá a nappaliból 10 doboz sört, 5 liter bort, valamint egy üres gázpalackot is ellopott. A tolvaj nő korábban több alkalommal járt a sértett házában, így tudta, hogy a sértett hallássérült és emiatt a bűncselekmény elhárítására nem képes. Néhány héttel később a nő ismét meglopta ezt az ismerősét, kihasználva a távollétét. Ekkor a ház pótkulcsát megszerezve jutott be és készpénz mellett ágynemű garnitúrát, abroszt, bizsu ékszereket vitt magával.

Egy másik ismerősét is az éjjeli órákban kereste fel és mivel korábbi látogatásai alkalmával kifigyelte a pénze rejtekhelyét, figyelmét elterelve, a pénztárcájából lopott. Két hét múlva a nő ugyanehhez az ismerőséhez a szúnyoghálót kifeszítve ment be és amíg a sértett zajt hallva az udvaron nézelődött, megint meglopta. Egy másik helyre úgy ment be, hogy a kiskapuban hagyott kulcs segítségével bejutott az udvarba, majd a bejárati ajtót egy feszítővassal felfeszítette és a házból 130 ezer forint készpénzt vitt el.

Elfogását megelőző hajnalban testvérét kereste fel azért, hogy cigarettát kérjen tőle. A házban észlelte, hogy az ott lakók alszanak, ezt kihasználva a testvére feje mellől, a párnájáról elvette a táskáját és elvitt belőle 20 ezer forint készpénzt. A kiskunhalasi rendőrök még aznap őrizetbe vették. Kiderült, hogy emellett több alkalmi lopás is a számlájára írható.

Az ügyészség a nőt kétrendbeli kifosztás, valamint többrendbeli üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.