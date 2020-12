Orbán: Irány a farkasverem!

Nem fogy ki a háborús hasonlatokból a brüsszeli tárgyalásokra érkező Orbán Viktor, a miniszterelnök szerdán partraszállásról beszélt, ezúttal pedig „A józan ész győzelméért küzdünk. Irány a farkasverem” felütéssel posztolt a Facebookra az unió központjából.

Minden előkészítő megbeszélést lefolytattunk. Összes barátunkat összegyűjtöttük, az ellenfeleinket semlegesítettük. Perceken belül megkezdődik az utolsó tárgyalás. Az a reményünk, hogy a végeredmény szolgálni fogja Magyarország érdekeit, Lengyelország érdekeit és az egész Európai Unió érdekeit is. De a legnagyobb reményünk az, hogy a józan ész szempontja érvényesül majd, mert járvány idején, gazdasági bajok idején teljesen észszerűtlen politikai vitákkal megterhelni a döntéseinket. Most segítséget kell nyújtani azoknak, akiknek erre van szükségük. Ezt diktálja a józan ész, ennek kell most érvényt szerezzek. Már csak egyetlen dolgom van, hogy bemenjek a farkasverembe