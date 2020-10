Rusvai Miklós: 10 akkreditált laboratórium van, de akár 500 helyen is lehetne tesztelni

WHO: 760 millióan kaphatták el eddig a koronavírust

14 milliárd forintot biztosít állami PCR tesztekre egy október 1-jén megjelent kormányrendelet. Az EMMI szerint, ha ez kevés lesz, még több pénzt csoportosítanak át.

Rusvai Miklós virológus az RTL Híradónak arról beszélt, nem a pénz a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy mindössze 10 akkreditált laboratórium, öt budapesti és öt vidéki tesztjeit fogadják el hivatalosan, miközben legalább 2-300, de akár 500 labor is képes lenne elvégezni a munkát, ha engednék.

A virológus szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a járványt.

Ha kicsit bővítenék a Covid-tesztet végző laborok számát, akkor a jelenleg ezen a területen dolgozó kollégák terhelését csökkenteni lehetne

– magyarázta a szakember.

Az EMMI szerint a most akkreditált 10 labor elég 12 ezer teszt elvégzéséhez, de Rusvai szerint 20 ezer se lenne elegendő, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a járvány akkor tartható kézben, ha 5 százalék alatt marad a pozitív esetek száma. Magyarországon ez most 10-15 százalék között mozog.

A Minisztérium a Híradó megkeresésére közölte,

felkészültünk arra, hogy az esetlegesen növekvő esetszámmal párhuzamosan legalább másfélszeresére növeljük a laborkapacitásokat is.

