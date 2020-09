Müller Cecília: Az eddigi szabályokat szigorúbban véve kell élni

A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása – nyilatkozta az országos tiszti főorvos pénteken az MTI-nek.

Müller Cecília úgy fogalmazott, az új rendelkezésekkel nem a mindennapi élet korlátozása a cél, de az eddigi szabályokat szigorúbban véve kell élni.

Beszélt arról is, a középsúlyos és súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására mind a személyi, mind a tárgyi feltétel adott, az ellátás centralizálása a cél.

Hozzátette: az operatív törzs döntése értelmében, ha az igények szükségessé teszik, bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy „katonai kórház” a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu