Huszonegy betörést és lopást vallott be egy debreceni fiatal

Bűnügyi őrizetbe vették azt a 24 éves férfit, aki összesen huszonegy betörést és lopást követett el Debrecen területén. A fiatal sorozatbetörőt az egyik helyi cukrászdába való szerdai betörése után sikerült a hatóságoknak elfogniuk. A férfi több, mint 200 ezer forintot vitt el az üzletből az éjszaka során.

A rendőrök azonnal az ügy felderítésébe kezdtek a cukrászdába való betörés után és hamar a látókörükbe került egy 24 éves férfi, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével. A hajdúhadházi lakost még aznap előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint a fiatal férfi az elmúlt hónapokban több ilyen és ehhez hasonló bűncselekményt követett el. Főképp éttermekbe, kisebb vendéglátó egységekbe, garázsokba, valamint ingatlanokba tört be és leginkább készpénzt vagy olyan tárgyakat keresett, amiket később értékesíteni tud.

A gyanúsított többször is terepszemlét tartott és a város területén sétálgatva kereste a lehetséges helyszíneket, azonban ha megfelelő vendéglátó egységet nem talált, akkor társasházakba ment be és kerékpárokat lopott. A gyanú szerint volt olyan eset is, hogy előbb ellopott egy kerékpárt, majd azzal ment betörni egy korábban kiszemelt étterembe. Kihallgatásán az összes bűncselekmény tekintetében részletes beismerő vallomást tett.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 21 rendeli lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást vele szemben.

Kiemelt kép: Police.hu