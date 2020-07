HVG: a kormány elé kerülő előterjesztés nem engedélyezi a tömegrendezvényeket

Úttörő volt az AIDS-kutatásban, munkássága a koronavírus megértésében is segít

Nemcsak a turizmusnak, hanem a kulturális életnek is kampó lehet az idén, írja eheti számában a HVG.

A lap információi szerint a jövő kedden kormány elé kerülő előterjesztés továbbra sem engedélyezi az 500 főnél nagyobb, nem ültetett összejöveteleket, így azokat augusztus 15. után sem lehetne megrendezni. Ezzel a nyár végére tolt fesztiválok, koncertek is elmaradnának.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként a múlt heti kormányinfón arról tájékoztatott, hogy a tömegrendezvényekről a július 29-i ülésen döntenek majd, de akkor még nem látta indokoltnak az enyhítést. Szerinte a sportesemények és a fesztiválok közötti különbség az alkoholfogyasztás, focimeccsre ezért lehet járni.

A HVG azt is írja, Kásler Miklós emberminisztert 200 főben maximalizálná a kulturális események látogatószámát, ami a nyári színházaknak is betenne, de még az őszi színházi évadot is kérdésessé tenné.

Mint fogalmaznak, ha nem indulna idén újra a kulturális élet, az még a kormányzati forrásaik szerint is katasztrofális következményekkel járó hiba lenne.

