Vona Gábor: Pontosan ennyit érdemlünk

A Jobbik korábbi, mandátumát a 2018-as választás után visszaadó elnöke hosszú Facebook-posztban, 12 pontba szedve értékelte volt pártja és általában az ellenzék helyzetét is.

„Először is, akik most temetik a Jobbikot, azok jobb, ha nem kapkodják el, mert a politika szerencsekereke kiszámíthatatlan, az őrlőmalmai pedig nagyon lassan forognak. A Jobbiknak ettől persze még nyilván kellemetlen, ami most történik, de simán vissza lehet még innen jönni. A Jobbik, a DK és a Momentum versenyfutása az ellenzék domináns ereje címért még folyik” – véli Vona.

Szerinte a DK bár a legprofibban szervezi önmagát az ellenzéki oldalon, de Gyurcsány Ferenc személye miatt ennél jobban nem tud kitörtni, a Momentummal pedig valami baj lehet, mert bár korábbi lendülete és a nemzetközi hátszél alapján mennei kellene felefelé, hosszú ideje egy helyben áll.

Leírta még, hogy nagyon szomorú Ungár Péter és a Jobbik csörtéje miatt, számára továbbra is egy Jobbik-LMP-Momentum összefogás volna a legszimpatikusabb, de ez már „totál esélytelen”.

Elolvad a frakció, a távozók leszámolást emlegetnek: mi folyik a Jobbikban? Újabb három országgyűlési képviselő lépett ki a Jobbikból, így kilencre nőtt a frakciót maguk mögött hagyók száma. A távozók súlyos szavakat vágtak Jakab Péter elnök fejéhez. A párton belüli mozgások mögött ideológiai és hatalmi okok is vannak, a többség ugyanis már a 2022 utáni időkre készül.

A Jobbikra és az ellenzékre leselkedő legnagyobb csapdát a közös ellenzéki listában látja.

„A Jobbik körüli balhék éppen annyira gyengíthetik meg a Jobbikot, hogy az feladja az ellenzéki együttműködésben képviselt önállóságát. Konkrétan: a két listás indulást. Egyre valószínűbbnek érzem, látom, hogy a Jobbik is beadja a derekát, és Gyurcsány Ferenc terve (talán Orbán Viktoré is?) teljesül. Azaz, hogy egy lista lesz (…)

Akik örülni fognak az egy listának, majd ne felejtsék el, hogy az nem azért lesz, ha lesz, mert így vagyunk erősek, hanem azért, mert ennyire gyengék lettünk. Nem az erősek szövetsége lesz, hanem Gyurcsány Ferenc és a gyengék szövetsége.

Végül pedig kifejti, hogy a közélet jelenlegi állapotáért szerinte nem a pártok, hanem az állampolgárok felelősek.

„Minden pártban vannak tisztességes szakpolitikusok, akik gyártják a kis terveiket, ötleteket, hogyan lehetne jobbá tenni az országot, de mi leszarjuk őket. Nem éri el az ingerküszöbünket. Mert a Mónika, Balázs és Győzike Show-n szocializálódott ízlésünknek nem kell a szakmai vita. Nekünk kurvaanyázás kell, politikai balhék, fake news, zsiger érzések, káröröm, önfelmentés, bűnbak, fickós reggeli interjúk, keresztbe álló, piás szemek és pár motivációs üzenet az oldalunkra, hogy jónak és kedvesnek hihessük magunkat. Talán azért, mert ilyenek vagyunk… Lehet háborogni a sok hülye és korrupt politikuson. Pontosan ennyit érdemlünk.”

Kép: Karancsi Rudolf / 24.hu