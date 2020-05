Eshet az élelmiszerek ára

A koronavírus-járvány igazolta, hogy sérülékenyek a globális élelmiszeripari ellátóláncok, a legnagyobb bizonytalanságot ez a magas exporthányad miatt a szója-előállításban okozza, a húsnál viszont kevésbé jelentkezik az erősebb belső piac miatt Hollósi Dávid, a Takarékbank agrár üzletág ügyvezető igazgatója szerint.

Az ügyvezető igazgató az Agóra kereskedelmi konferencián, beszélt erről, a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.

A szakértő szerint a márciusi pánikvásárlások a feldolgozói és a kiskereskedelmi keresletet és árakat is felhúzták. Most viszont erős áresés tapasztalható, főként azokon a piacokon, ahol más hatások (madárinfluenza, afrikai sertéspestis) is érződnek.

Hollósi Dávid szerint középtávon azok az ágazatok lehetnek jobb helyzetben, amelyek termelése az ország „önellátottsági szintje” alatt van, mert az erősen exportorientált ágazatok esetében a kieső exportot a belső piac nem képes kompenzálni.

A megváltozott keresleti-kínálati körülményekhez való gyors alkalmazkodásban a mezőgazdasági termelőknek van a legnehezebb dolguk, hiszen a baromfiágazatban 8-9 hónap, a sertéságazatban 17-24 hónap, a szarvasmarha ágazatban 30-38 hónapba telik az állomány újbóli felépítése. Az alkalmazkodásban kulcskérdés a hűtőkapacitások nagysága is – tette hozzá.

Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője a közleményben azt hangsúlyozta: sikeres mozgalommá vált a hazai munkahelyek védelmét szolgáló #veddahazait akció. A kampányhoz már 80 cég társult, sőt felkarolták a kereskedelmi láncok is, így a fogyasztók akciós újságokban, óriásplakátokon, webshopokban és az üzletterekben is találkoznak az üzenettel – tette hozzá.