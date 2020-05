Lackner Csaba a vagyonáról: családi segítség, öröklés, hitel

Minden ember szokott spórolni, minden ember örökölhet, minden embernek lehetnek szülei. Ezek mind olyan használható források, amiket az ember családon belül alkalmazni tud.

Ezt mondta a 24.hu-nak vagyoni helyzetéről Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő, aki a tavalyi önkormányzati kampány idején a kormánysajtóban megjelent felvételeken súlyos korrupcióra utaló állításokat tett. Az MSZP-ből azóta kizárt képviselő kezében fehér port tartalmazó zacskót lóbálva a többi közt azt mondta, ha évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy.

A politikust azért kerestük meg, mert a vele jó viszonyt ápoló kispesti szocialista polgármester lapunknak adott interjújában arról beszélt, hogy Lackner Csabának nem a képviselői fizetés jelenti az egyetlen hivatalos bevételi forrást, nem a képviselőség a főállása. Gajda Péter azt mondta, Lacknerék az Orbán-kormány által biztosított családi kedvezményekkel tudtak házat építeni, és nagy értékű Skoda terepjárót vásárolni.

Gajda Péter: Nem keresem meg az évi százmilliót A kispesti polgármester szerint lejáratókampány zajlott a kerületben. Lackner Csabával szemben pedig lezajlott a vagyonnyilatkozati vizsgálat, és Gajda szerint az MSZP-ből kizárt képviselő az autóját a kormány által biztosított kedvezményekkel vette.

Lackner Csaba megkeresésünkre a polgármesterrel egybehangzóan elmondta, négy gyermeket nevelnek, így a házépítés esetén és az autóvásárláskor is ki tudták használni a nagycsaládosoknak járó állami kedvezményeket. De hozzátette, bőven kaptak családi segítséget és hitelfelvétel is áll a vagyonszerzésük mögött. A képviselő szerint egyébként nem igaz az, hogy 12,5 millió forintba került volna az a Skoda terepjáró, ami a felesége tulajdonában van, mint mondta, ennél jóval olcsóbb volt az autó.

Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a kiszivárgott hangfelvételeken egy gépkocsivásárlásról is beszél Lackner, beszélgetőtársának azt mondta: a feleségének szánt 12,5 millió forint értékű autót egy Péter nevű személy már le is foglalózta számára. De az is szerepel a felvételeken, amikor Lackner azt mondja:

Bementem a Wallishoz és úgy voltam vele, hogy 15 millió forintig jó vagyok.

A politikus kispesti házáról szólva azt mondta, igénybe vették a kétszer tízmillió forint állami támogatást, valamint az ötmillió forint adóvisszatérítési kedvezményt, amit az ingatlan tulajdoni lapja is alátámaszt. Így – mint mondta – a 25 milliós segítség az majdnem több mint az ingatlan építés költségeinek kétharmadát tette ki.

A Gajda Péter által emlegetett más bevételi forrásairól viszont Lackner nem akart nyilatkozni. Azt mondta, céges információkat nem fog kiadni. Ám az Opten céginformációs adatbázisa szerint aligha saját vállalkozásából finanszírozza kiadásait. Az egyetlen tulajdonában álló gazdasági társaság, a Perfekt-Terv Kft. az elmúlt öt évből háromban veszteséges volt, de a másik két évben is összesen ötmillió forint nyereséget hozott. Ráadásul vagyonbevallása szerint ezzel a társaságból Lackner az elmúlt években havonta 35 ezer forintot keresett, igaz, ez az utolsó 2020-as bevallása szerint már felemelkedett 190 ezer forintra.

A politikus a nyilvánosságra került felvételekről sem kívánt nyilatkozni, mert – ahogy fogalmazott – nem tudja, hogy azokon ki és hogyan szerepel, azok tele vannak fals információkkal.

Továbbá érdekes körülmény, hogy bár Lackner ügyében többek közt kábítószerrel való visszaélés miatt nyomoz a rendőrség, meglepő módon állítása szerint nem keresték meg őt a hatóságok.

Kiemelt kép: Lackner Csaba /Facebook