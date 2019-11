Kábítószerrel való visszaélés miatt is nyomoznak a kispesti szocialista botrány ügyében

A Készenléti Rendőrég Nemzeti Nyomozó Iroda kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt is nyomozást folytat a XIX. kerületi szocialista botrány szálaival összefüggésben – tudta meg a 24.hu.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ismeretlen személy ellen folyik a nyomozás, ám az eljárás a kormánypárti sajtóban október elején bemutatott videó- és hangfelvételeket érinti. Ezeken az MSZP-ből azóta kizárt, de körzetében október 13-án újraválasztott Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő – kezében egy zacskó fehér port lóbálva – korrupciós ügyekről beszélt.

Bár a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva részleteket nem árult el a nyomozásról, Lackner Csaba lapunknak elmondta, nem hallgatták ki az ügyben, és nem is kapott rendőrségi értesítést.

A volt szocialista politikust telefonon értük utol, ám nem kívánta kommentálni, hogy több eljárás indult azokkal a felvételekkel összefüggésben, amelyeken ő szerepel. Mint mondta, ha megkeresik, akkor természetesen áll a hatóságok rendelkezésére.

A politikus arról a nyomozásról sem tud, ami gazdasági vesztegetés miatt indult egy kispesti felújítás ügyében – ez szintén kapcsolódik az említett felvételeken elhangzott korrupciógyanús közbeszerzési ügyekhez.

A nyomozásokról egyébként Kispest polgármesterének sincs tudomása. Gajda Péter csütörtökön a Klub Rádiónak arról beszélt, hogy büntetőeljárásról nem tudnak az ügyben: se kábítószerhasználat, se korrupció miatt nem kezdődött nyomozás eddigi ismereteik szerint. A felvételeken elhangzott „furcsa” állítások, kocsmai beszélgetés szintű butaságok nem fedik a valóságot – mondta Gajda Péter.

A politikust arról is megkérdezték, mi az álláspontja arról, hogy a kispesti közbeszerzések kapcsolatot mutatnak a korábbi fideszes józsefvárosi közbeszerzésekkel, illetve a ferencvárosi parkolási üzlethez köthető cégekkel, amit a 24.hu tárt fel.

Gajda Péter erre közölte: közbeszerzési ügyekről nem ő dönt, hanem az önkormányzat illetékes bizottsága. Kiadtak erről egy közleményt is, ebben az állt, hogy a jogszabályoknak megfelelően írták ki a közbeszerzéseket és döntöttek azokról. Választottak egyébként olyan cégeket, amelyek a szomszédban már végeztek hasonló munkát, hogy „ne érje szó a ház elejét” a baloldali vezetés miatt. Hozzátette: a szabályosság mellett az is fontos szempont, hogy olyan cégekkel dolgozzanak együtt, amelyek becsületesen, jól, megfelelő áron végzik el a munkát.

Lackner Csaba és a kispesti MSZP botránya mellett Győr volt fideszes polgármesterének, Borkai Zsoltnak a szexorgiás ügye is nagy felháborodást keltett az önkormányzati választások előtt. Közös szál, hogy a botrány ellenére mindketten nyerni tudtak a választáson (Borkai azóta már lemondott), és mindkét esetben kábítószerfogyasztás is szóba került, igaz Lackner esetében ennek gyanúja egy videofelvételen is látszik. Mindenesetre Borkai esetében nem indult nyomozás, mert a rendőrség úgy ítélte meg, hogy nincs elég bizonyíték, hogy nyomozást lehessen indítani, és a bűncselekmény gyanúja is hiányzik.