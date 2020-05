Rogán Antal főbérlője ugyanaz a férfi, aki megvette Rogán-Gaál Cecíliától a balatonlellei nyaralót

Rogán Antal és Rogán-Gaál Cecília válása átrendezte az exházaspár ingatlanportfolióját, de a jelek szerint még ezekkel az adásvételekkel sem váltak el teljesen egymástól az útjaik, a tranzakcióikat ugyanis összeköti egy ember, N. András. – írja az Index.

A lap információ szerint Rogán Antal N. Andrástól bérli azt a II. kerületi ingatlant, melyről a 444 cikke alapján mi is beszámoltunk. De Rogán Cecília is üzletelt N. Andrással, ugyanis N. András vette meg a válás után a Rogán Cecília tulajdonába került balatonlellei nyaralót. Az Index megjegyzi, „N. Andrásról nem sokat tudni”, a céginfó szerint összesen három cégben van érdekeltsége, emellett nagyon régen két másik vállalkozásban is résztulajdonos volt.

N. András a tulajdoni lap szerint április 20-án vette meg a Csalán úti társasházat egy Vabeko Kft. nevű cégtől, ennek egyik lakásában most Rogán lakik. A gázvezeték-bizniszben dolgozó, állami közbeszerzéseken milliárdos megbízásokat – olykor Mészáros Lőrinc cégével közösen – nyerő Vabekoé egyébként hat éven át volt a ház, 2014-ben vették.

Rogán Cecília nemrég vett egy panorámás tihanyi nyaralót, az ingatlan hivatalosan szőlő, majdnem 2000 négyzetméter, rajta gazdasági épülettel. Az Index cikke szerint Rogán-Gaál Cecília 143 millió forintot fizetett az ingatlanért.

kiemelt kép: Marjai János/24.hu