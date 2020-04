Hévíz a költségvetése negyedét bukhatja a koronavírus miatt

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben az év végéig tartó időszakban mintegy másfél milliárd forint bevételkieséssel számol Hévíz önkormányzata, amely 6,2 milliárd forintos költségvetéssel tervezte az évet – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Papp Gábor elmondta, hogy az alapvetően a turizmusból élő településen a kieső bevételek legnagyobb tétele a mintegy 650 millió forintos idegenforgalmi adó, az ezt megalapozó, nagyjából hasonló mértékű, de májustól már elmaradó állami kiegészítés, a csökkenő helyi iparűzési adó, továbbá a parkolási díjak és a városi rendezvények, illetve intézmények elmaradó bevételei.

A polgármester hozzátette: a város fejlesztései ennek ellenére nem állnak le, jelenleg is zajlik az állami és európai uniós forrásokból elnyert pályázatok megvalósítása. Kifejtette: a hévízi önkormányzatnál is megértik és támogatják a járvány elleni védekezés miatt meghozott kormányzati lépéseket. A város ugyanakkor várja már azt a pillanatot, amikor újraindulhat a turizmus, az érdeklődés a vendégek részéről jelenleg is folyamatos, ezért azt remélik, hogy júniusban legalább a belföldi vendégforgalom elindulhat.

Kiemelt kép: MTI/Varga György