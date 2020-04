Nagyon kiakadt Szijjártó a román nagykövetre

Szijjártó Pétert rendkívüli mértékben felháborította, hogy Románia budapesti nagykövete, Marius Lazurca egy zárt whatsapp-csoportban védelmébe vette Szabó Tímeát, a Párbeszéd társelnökét. A magyar külügyminiszter szombaton a következőket írt ki a saját Facebook-oldalára:

„Ennél valószínűleg nincs lejjebb: a román nagykövet vette védelmébe Szabó Tímeát.

Hétfőn Szabó Tímea (Párbeszéd) azért támadta a kormányt a parlamentben, mert az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket küldtünk a határon túli magyaroknak. Amikor a képviselő asszony sorolni kezdte az erdélyi, székelyföldi, kárpátaljai megyéket és városokat, ahova jutott a maszkokból és a védőruhákból, a kormánypárti képviselők tapsolni kezdtek.

Ezek után Románia budapesti nagykövete azt írta a többi, Budapesten szolgáló nagykövetnek (a whatsapp-csoportnak tagja korábbi helyettes államtitkárom, aki jelenleg a londoni nagyköveti munkájára készül, innen tudunk az üzenetről), hogy Szabó Tímeát fenyegetések és inzultusok sora érte. Ezért a román nagykövet egy levelet küldött Szabó Tímeának, amelyben kifejezi szolidaritását és reméli, hogy Szabó Tímea sértetlen maradt az őt ért inzultusok után.

Szabó Tímea szerint tehát baj, hogy az erdélyi és székelyföldi magyarok maszkokat és védőruhákat kaptak az anyaországtól. A román nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar országgyűlésben, amelyek így gondolkodnak. Megdöbbentő a román nagykövet nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a magyar ellenzék és a román nagykövet közös platformra kerültek a határon túli magyarokkal szemben.

Tegyük tehát világossá, hogy a magyar ellenzék – Szabó Tímeával a soraiban – és a román nagykövet is kristálytisztán értse: a határon túl élő magyarok a magyar nemzet részét képezik, ezért mi a jövőben is pontosan úgy fogjuk őket segíteni, mint ahogy tettük eddig is. Mert a határon túli magyarok számíthatnak a kormányra. A román nagykövet pedig az ellenzékre.”

Mint ismert, hétfőn a parlamentben a kormánypárti képviselők kitapsolták Szabó Tímeát, aki felszólalásában határon túli magyarlakta településeket sorolt, miközben azt kérdezte: miért visz sok maszkot külföldre a magyar kormányzat.

Kiemelt kép: Marius Gabriel Lazurca román nagykövet átadja megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek a Sándor-palotában 2016. szeptember 12-én. MTI Fotó: Bruzák Noémi