Eltolhatja az érettségi időpontját a kormány

Ha tényleg május 3-án kezd el tetőzni a járvány, akkor nem érdemes elindítani az érettségit – mondta Farkas Örs kormányszóvivő az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Miután vasárnap Orbán Viktor egy ajkai kórházlátogatás során elejtette, hétfőn pedig Müller Cecília megerősítette, hogy a szakemberek számítása szerint május 3-án tetőzhet a járvány Magyarországon, sokan nem értették, hogy ebben az esetben miért tűzték ki május 4-re az érettségi vizsgák megkezdését.

A kormányszóvivő most elmondta, hogy ha az idő előrehaladtával a számok továbbra is a május eleji tetőzést fogják alátámasztani, úgy felül fogják vizsgálni az érettségi időpontját. Kérdésre válaszolva azt is hozzátetette, hogy ezt még a héten meg kell tenni, hiszen nem lehet bizonytalanságban tartani a diákokat és a tanárokat.

Mint mondta, a feladattal Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár van megbízva, aki a kormány.hu oldalon közzétett videóban kijelentette, érettségi lesz, a kormány kijelölte a vizsgák időpontját, de ha a járványügyi szempontok indokolják, annak mozgatásáról a szükséges döntést meghozza a kabinet.

Az operatív törzs délelőtti tájékoztatóján Müller Cecília még úgy fogalmazott, a május 4-i érettségi megtartásának nincs akadálya a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett.

