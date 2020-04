Budapesten jobban betartják a szabályokat, mint máshol

Az elmúlt 24 órában 750 alkalommal rendeltek el hatósági házi karantént Magyarországon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, így összesen 11 240 házi karantén van most az országban – hangzott el az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Az előző naphoz képest ez több mint 700-zal kevesebb karantént jelent. A hatósági karanténnal kapcsolatban eddig összesen 252 576 vizsgálatot tartott a rendőrség.

A kijárási korlátozások betartásával kapcsolatban az elmúlt egy napban 1738 szabályszegés történt, ebből 816 figyelmeztetés volt, 521 helyszíni bírság, feljelentés 401 esetben pedig feljelentést tett a rendőrség. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy a hétvégén a hétköznapokhoz képest többen szegik meg a kijárási korlátozáshoz kapcsolódó korlátozásokat, de az adataik alapján Budapesten a szabályokat jobban betartják, mint az ország más területein.

A sajtótájékoztatón Müller Cecília megerősítette, hogy hétfőre 1984-re emelkedett a új koronavírus-fertőzéssel regisztráltak száma Magyarországon, a járvány miatt eddig 199-en haltak meg hazánkban, ugyanakkor 267-en meg is gyógyultak. A vírus miatt 811-en vannak kórházban, ebből hatvanan lélegeztetőgépen.

A tájékoztatás szerint eddig 19 idősotthonban jelent meg a vírus, ebből 8 budapesti székhelyű, a többi vidéki, például Tököl, Sződliget, Nagymágocs, Győr, Csákánydoroszló, Bodajk, Dabas, Seregélyes. De ebből számos helyen csak egy-egy megbetegedés van, és az is az ápolók körében

A tiszti főorvos a Pesti úti idősotthonnal kapcsolatban elmondta, hogy legalább egy hétig nem volt jelen az intézményben orvos, ezért nem tudta megvizsgálni a lakókat. Hozzátette, hogy megkapták az ehhez kapcsolódó dokumentációt, de ennek átnézésével még nem végeztek.

Az intézményben jelenleg 223 fertőzöttet tartanak nyilván, 19 dolgozó is elkapta a vírust, 23 ember pedig a járvány következtében hunyt el.

Hogy milyen további intézkedésre lesz szükség, az kedden derül majd ki, amikor meglesznek a teszteredmények.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor a hétvégén azt mondta, hogy szakemberek május 3-ra várják a járvány tetőzését, Müller Cecília megjegyezte, hogy nem légből kapott számról van szó, a korábbi becslések és számítások alapján tették erre a várható tetőzést, az egészségügy is erre készült fel, orvosok, ápolók és gépek tekintetében is.

Elmondta, hogy eddig 1600 ember jelentkezett önkéntes munkára, és 167 emberrel már szerződést is kötöttek. Több mint 13 ezer egészségügyi dolgozót képeznek át, 1500 orvos le is vizsgázott. Elhangzott az is, hogy 55 mentő jár országosan tesztelni, ezeket nem a mentésből vonták ki, és Müller szerint elegendő ennyi autó.

Ivóvízzel nem terjed a vírus – mondta el újságírói kérdésre a tiszti főorvos. Szennyvízből kimutatták a vírust, de ezzel inkább azt akarják felmérni, hogy mennyire terjedt el a vírus, és mivel a lakosság nem érintkezik a szennyvízzel, ezért számukra nem jelent magasabb kockázatot.

A május 4-i érettségi megtartásának nincs akadálya a már elhangzott higiéniai előírások betartása mellett,

mondta el Müller Cecília.

Kiemelt kép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu