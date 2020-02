December óta szinte senkit sem engednek be a magyar hatóságok a röszkei és a tompai tranzitzónába a Magyar Helsinki Bizottság szerint. Korábban is csak napi két menedékkérő léphetett be. A jogvédő szervezet szerint a szigorítás miatt teljesen reménytelen helyzetbe kerültek a Szerbiában rekedt menekültek, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy tegnap békésen demonstráltak.