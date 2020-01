A fideszes képviselők csak találgatják, mi lesz Simonka sorsa

Simonka György fideszes országgyűlési képviselő nem lehetett ott január közepén a Karmelita kolostorban, amikor Békés megyei képviselőtársai egymás után jelentek meg Orbán Viktor dolgozószobájában, hogy választókerületi elnöki egyeztetésen vegyenek részt. Simonka a kijelölt napon a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében a vádlottak padján ült, mivel korrupciós ügyek miatt nyolc és fél év letöltendő börtönbüntetést kért rá az ügyészség.

A miniszterelnök-pártelnök a vártnál rosszabb önkormányzati választási eredmény után jelentette be, hogy magához rendeli mind a 106 választókerület vezetőjét. A cél az, hogy megerősítsék azokat a helyeket, ahol az elmúlt években alulteljesített a párt. A bejelentés után sokan úgy gondolták, hogy a miniszterelnök megragadja majd az alkalmat, és nemcsak a választási kudarcok főszereplőit (például a pécsi Csizi Pétert), hanem a korrupciós ügyekbe keveredett politikusokat is leváltja posztjukról.

Orbán elégedetlen, változásokat akar a Fideszben Tizenöt-húsz választókerületén élén is lecserélhetik a vezetőt a balul sikerült önkormányzati választás után a miniszterelnök akarata alapján.

Pillanatnyilag Simonka és Boldog István az, akikre rávetül a gyanú, hogy szabálytalanul bántak az uniós forrásokból szerzett pénzekkel. Simonka és 32 társa ellen már vádat emelt az ügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. Boldog közvetlen munkatársát, a megyei közgyűlés volt alelnökét pedig kommandósok vitték el egy szerteágazó pályázati csalás miatt, Fehér Petra azóta is előzetes letartóztatásban van.

Orbán viszont a jelek szerint egyelőre nem kívánja megvonni a bizalmat Boldog Istvántól. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselő a múlt héten posztolta is Facebook-oldalára a miniszterelnökkel közös képeit, és egyben közölte, továbbra is azon dolgozik, hogy a térség „tovább haladjon a fejlődés útján”.

A szintén választókerületi elnök Simonka várbeli látogatásáról viszont azóta sincs hír, és nehezen elképzelhető, hogy a miniszterelnök a közeljövőben közös képet szeretne a vádlottak padján ülő politikussal.

A 24.hu ugyanakkor több fideszes parlamenti képviselőtől úgy tudja, a frakció tagjai sem kaptak tájékoztatást arról, hogy mi lesz Simonka sorsa.

A nyolc és fél éves börtönbüntetés mellett 850 millió forintos vagyonelkobzással is fenyegetett politikus ügyét semmilyen fórumon nem hozta fel a pártvezetés. Sőt forrásaink szerint még magas rangú fideszesek is ki vannak hagyva az ilyen típusú információáramlásból. Van olyan befolyásos fideszes képviselő, aki szerint Simonka marad a helyén mindaddig, amíg nem lesz teljesen „forró a talaj a lába alatt”, miközben több Békés megyei fideszes tudni véli, hogy hamarosan leváltják a posztjáról.

Ugyanakkor a kormánypárti forrásaink nagyobbik része az előbbi forgatókönyvet látja valószínűnek az elmúlt hetek történései alapján, vagyis hogy ugyanaz történik majd Simonkával, mint annak idején Mengyi Rolanddal: a büntetőeljárás ellenére egészen addig számítanak a szavazatára, amíg lehet.

Mengyinek január közepén kellett börtönbe vonulnia, hogy megkezdje négyéves büntetését. A volt fideszes országgyűlési képviselőt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt ítélte el bíróság.

Mengyit már 2015-ben figyelték a hatóságok, 2016-ban pedig a sajtó is beszámolt arról, hogy az irányításával majdnem sikerült lenyúlni egy uniós pályázat teljes, 500 millió forintos keretét. A parlament 2016 szeptemberében függesztette fel a mentelmi jogát, ennek ellenére a Fidesz-frakció tagjaként kitölthette a ciklus hátralévő két évét a parlamentben, sőt a gazdaságfejlesztési és versenyképességi albizottság elnöki tisztét is megtarthatta egészen a 2018. áprilisi választásig, amelyen azonban már nem engedték elindulni.

A fideszes képviselők állítása szerint tény, hogy Mengyi idővel elszigetelődött, és az utolsó időszakban senki sem mutatkozott vele szívesen, de információt akkor sem kaptak Orbán Viktortól, sem a pártelnökség tagjaitól a későbbi sorsáról, ahogy most Simonka esetében sem.

Az eljárás alatt álló borsodi képviselőről csak a 2018-as parlamenti választás előkészületei során derült ki (2017 nyarán egy Magyar Idők-cikkből), hogy az új ciklusra már nem ő lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókörzet fideszes jelöltje, hanem Koncz Ferenc volt szerencsi polgármester.

Forrásaink szerint egyértelmű a párhuzam. Simonka György mentelmi jogát a Fidesz szavazataival már 2018 októberében felfüggesztette a parlament, két hete pedig megkezdődött a bírósági eljárás is. A párt azonban most sem határolódott el a politikustól, és érezhetően azzal kalkulálnak, hogy ügyében a 2022-es választásig nem születik jogerős döntés, így most is csak kevéssel a választás előtt kell választókerületi elnököt (és így jelöltet) cserélni. A pártvezetésnek és a területi koordinátornak így még több mint egy éve van, hogy megtalálja a politikus utódját. Amit egyébként a jogi mellett a politikai logika is megkövetel, hiszen, mint korábbi cikkünkben rámutattunk, 2018 áprilisában Simonka maradt el saját választókerületében a legnagyobb különbséggel a Fidesz listás eredményétől.

Ugyanakkor egy fideszes politikus Simonka lecserélésével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmünket:

Nem vagyunk hülyék, semmi szükség arra, hogy időközi választást tartsanak.

Erre persze csak akkor lenne szükség, ha a bizalom megingására hivatkozva Simonka lemondana egyéni képviselőként megszerzett mandátumáról.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu