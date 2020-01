Novák Katalin: Nem minden 22 éves alkalmas államtitkárnak

Hosszú interjút adott a Magyar Nemzetnek Novák Katalin. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a családvédelmi akcióterv a 2019-es év egyik legnagyobb hozadéka volt, rengetegen érdeklődnek iránta, július óta már százezer családnak tudtak segíteni valamilyen támogatással. A legnépszerűbb a babaváró támogatás, hiszen ez egy soha nem látott lehetőség: akik családalapítás előtt állnak, kaphatnak tízmillió forintot és ezt bármire fordíthatják, ők rendelkeznek felette – emlékeztetett az államtitkár.

Még ha a végén esetleg ennek egy részét vissza is kell fizetniük, akkor is megnő a mozgásterük, esélyt kapnak az önálló életkezdésre, a szülőktől való anyagi függetlenedésre. A babaváró támogatás terhet vesz le a fiatalok válláról, nem kell évekig takarékoskodniuk, mielőtt megkezdenék közös életüket

– hangsúlyozta.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy nem jártak Magyarországon az Európai Néppárt bölcsei, nem vizsgálódott senki. „Az első perctől mondtuk, hogy itt egy rohanós döntésről volt szó, azért függesztettük fel a néppárti tagságunkat, mert mi sem döntöttünk még arról, melyik politikai közösségben dolgozzunk” – fogalmazott. Mint mondta, szeretnék látni, hogy az új Európai Parlamentben a néppárt képes-e megmaradni a klasszikus kereszténydemokrata értékek mellett vagy véglegesen elhagyja azokat, és a bevándorláspárti irányba tolódik.

Novák Katalin az interjúban kitért arra is, miért ragaszkodott Rácz Zsófia helyettes államtitkári kinevezéséhez.

Illés Boglárka korábbi helyettes államtitkárt a Fidelitas elnökévé választották. Számomra az volt a kérdés, amikor az utódját kerestem, hogy ki az, aki a legjobban képviselhetné a magyar fiatalokat. Erre egy fiatalt tartok leginkább alkalmasnak, aki a maga 22 évével a mindennapokban is a fiatalok életét éli. Máskor, más világba született, mint az idősebb generációk tagjai. Van egy olyan megértése, látásmódja, ami csak egy fiatalnak lehet. Természetesen nem arról van szó, hogy minden 22 éves alkalmas lenne a feladatra, de Rácz Zsófiá­nak a korához képest nagy tapasztalata van ezen a területen, az ENSZ-ben is ő képviselte a magyar fiatalokat, méghozzá magas színvonalon. Évek óta figyelemmel kísérem a munkáját, és bízom benne. A diplomáját pedig meg fogja szerezni, a tanulmányait most levelezőn folytatja.