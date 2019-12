Dorosz Dávid: Aki belenyúl a közösbe, annak levágjuk a kezét, és kivágjuk a rendszerből

Azt látom, a Fidesz nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon a klíma- és a zöldügyekkel – mondta Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes az Azonnalinak adott interjújában. Dorosz szerint a fideszesek érzik, hogy már nem tudják kikerülni a témát, értik, hogy az embereknek ez már a napi valóság.

A főpolgármester-helyettes úgy véli, nem egyértelmű igen-nem kérdés, hogy Magyarország csatlakozzon-e az eurózónához, mert

az euró története mutatja, hogy van egy alapvető konstrukciós hiba az európai gazdasági övezet és az Európai Unió felépítésében. Az ilyen mértékű gazdasági integráció – ha nincs hozzákapcsolva a megfelelő intézményrendszer – szétfeszíti az EU-t. Ezért ha valaki azt mondja, itt és most vezessük be az eurót, biztos azt fogom mondani, hogy nem. De ha valaki azt mondja, az euró a világ legrosszabb dolga, és soha ne vezessék be, arra is azt fogom mondani, hogy nem.