Az ördög ügyvédje tovább üti Borkait

Facebook-oldalán reagált az Ez az ördög ügyvédje blog írója Borkai Zsolt lemondására. Mint írta, a polgármester szégyent hozott a családjára és a győriekre is, amiért eddig nem mondott le.

Ismerlek, tudom, hogy csak azért vetted fel a polgármesteri mandátumodat erre a kis időre, hogy megpróbáld eltűntetni a lopásaid nyomait. Azt is tudom, soha nem mondanál le, ha erre a Fidesz vezetői nem kényszerítenének. Ők pedig ezt nem a kurvázásod, hanem külföldön tárolt korrupciós pénzeid miatt teszik. Arról nem is beszélve, hogy a kurvák is be fogják vallani, hogy drogoztatok a hajón.