Mészáros Lőrinc cégei verseny nélkül kaphatank munkákat Paks II telkén

Ha csak nem lesznek eredménytelenek az eljárások, Mészáros Lőrinc cégei alakíthatják át a vízközműveket, illetve a gőzrendszert és a hőközpontokat azon a telken, ahol elvileg részben a paksi atomerőmű bővítése is megvalósul – írja a G7.

Bár a tenderen végleges eredményt még nem hirdettek, de már ajánlattételre is csak egy-egy céget kértek fel, amelyek részben vagy egészben épp a gázszerelőből milliárdossá lett felcsúti vállalkozó tulajdonában vannak. Az egyik cég már korábban is dolgozott ezen a telken közel negyedmilliárd forintért, ám akkor – ha nem is nagy számban, de – még voltak versenytársai.

A paksi atomerőműhöz tartozó telek fejlesztésére eddig összesen öt különböző közbeszerzést írtak ki. Első körben a távhőrendszer, valamint a szennyvíz, csapadékvíz és ivóvíz csatlakozási pontjait kellett kialakítani. Bár előre lehetett látni, hogy nem lesz kis munka, hiszen elég nagy területről, és több száz méternyi csőhálózatról van szó, túl sok céget nem mozgatott meg a felhívás. Végül a tenderekre két-két érvényes ajánlat érkezett, a befutó pedig mindkét esetben az a Duna Center Therm Kft. (DCT) lett, amely történetesen

a korábban meghirdetett közbeszerzés kiírása előtt négy nappal került Mészáros Lőrinc tulajdonába.

A vállalat a távhő csatlakozási pontok kialakítását 148, a szennyvíz, csapadékvíz és ivóvíz rendszernél pedig ugyanezt a munkát 187 millió forintért vállalta. A társaságnak nem jött rosszul a munka, mert ugyan korábban is voltak már sikerei közbeszerzéseken, utoljára másfél évvel a most nyári megrendelés előtt nyert el állami megbízást. A DCT-nek így 2018-ban csökkent is az árbevétele, ami egyébként jórészt már akkor is állami, sőt paksi megbízásokból származott. Korábbi megállapodások szerint ugyanis 2022-ig elvileg ők végezhetik a technológiai épületekhez és rendszerekhez kapcsolódó épületgépészeti, karbantartási, valamint egy külön szerződés alapján az építőmesteri és lakatos munkákat is, továbbá 2023 elejéig az ő feladatuk a vízi létesítmények üzemeltetése és karbantartása az erőműnél.

Bő két héttel Mészáros Lőrinc új cégének megbízása után aztán négy újabb közbeszerzést írt ki az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ugyanannak a teleknek a fejlesztésére. A tenderek szerint a területen átalakítják a jövőben

a víziközműveket,

a távhőrendszert,

az elektromos hálózatokat, illetve

a gőzrendszer és hőközpontokat.

A megfelelő cég kiválasztására pedig mindehhez egy olyan eljárást választottak, ahol először a munkára pályázó cégeknek jelentkezniük kell a tenderre, majd a jelentkezők közül egy második körben választják ki a győztest. Azaz tényleges verseny csak azok között van, akik ebben a körben ajánlatot nyújtanak be.

Nos, túl nagy verseny nem lesz, a négyből három munkára ugyanis csak egy cég jelentkezett, így kizárólag tőlük kért be ajánlatot az erőmű, és – ha csak nem lesz eredménytelen a tender – nyilván ezek a vállalatok nyerik is el a megbízást.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (b), Mészáros Beatrix, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. ügyvezetõ igazgatója (takarásban), Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi miniszter (j2) és Mészáros Lõrinc (Fidesz-KDNP) volt felcsúti polgármester (j) a kft. bányavölgyi mangalicatelepének avatásán a Fejér megyei Alcsútdobozon 2014. november 18-án. (MTI / Koszticsák Szilárd)