Mészárosék építkezhetnek az egyik legértékesebb balatoni területen

A révfülöpi kemping mellett található a Semsey-major. Az önkormányzat évekkel ezelőtt megálmodott oda egy vitorláskikötőt, de a tervek között szerepelt korábban a Globe színház másának és egy szállodának az építése is. Ezekből aztán semmi nem lett, a tavalyi év végén pedig úgy döntött a képviselő-testület, hogy

az önkormányzati tulajdonú, 15 760 négyzetméteres vízparti területet évi 9 millió forint plusz áfáért bérbe adja a Balatontouristnak, amelynek közvetlen tulajdonosa a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt.

Kondor Géza, Révfülöp független polgármestere tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a kemping üzemeltetője, azaz a Balatontourist a Semsey-major hasznosítására vonatkozó javaslattal fordult az önkormányzathoz. Egy látványtervet is küldtek, a polgármester viszont jelezte, hogy az önkormányzati és az országos vagyonrendelet is szükségessé teszi a pályázat kiírását, vagyis nem lehet csak úgy átadni a területet a Balatontouristnak. Az önkormányzat ki is írt egy pályázatot november 8-án, öt nappal későbbre pedig kijelölték a délelőtt 10 és 12 óra közötti időszakot, amikor a területet meg lehetett tekinteni. A pályázatok beadási határidejének november 28-át szabták meg. Csak a Balatontourist adott be érvényes pályázatot.

Miklós Tamás képviselő egy novemberi ülésen azt mondta, szerinte elég szűkös határidőt szabott meg az önkormányzat a pályázat beadására. Azt is nehezményezte, hogy az önkormányzat a bérbeadással a legegyszerűbb megoldást választotta Révfülöp legnagyobb és legértékesebb turisztikai fejlesztésű területének a hasznosításánál, mondván, sajnálatos, hogy a területből csak ennyit tudnak kihozni. Szerinte a városnak a saját elképzeléseit kellene megvalósítania, és akkor nem más kaszálna nagyot az önkormányzati ingatlan hasznosításával.

A polgármester erre azt válaszolta, hogy „ezek az aggályok mindenkiben ott vannak”, és csak egy lehetőséget adnak, de nem zárják le az ügyet. Az önkormányzat valójában tíz évre adja bérbe a területet. Slemmer József képviselő pedig azzal magyarázta a bérbeadást, hogy senkinek sincs a képviselő-testületben elegendő turisztikai képzettsége a saját terveik megvalósítására, egy külsős turisztikai szakember bevonása pedig sok pénz lenne.

Arra a kérdésre, hogy a 9 millió forintos bérleti díjat mi alapján határozták meg, a polgármester így válaszolt:

A kemping bérleti szerződését vettük alapul. A kempingénél a bérleti díj egy kicsivel több, de ott ki van építve az infrastruktúra.

Egy januári képviselő-testületi ülésen az is kiderült, hogy a Balatontourist által bérelt, két különböző helyrajzi számú területet az önkormányzat összevonja. Ennek oka, hogy az egyik terület nagysága nem éri el a 8 ezer négyzetmétert, így az nem lenne beépíthető, de amennyiben összevonják őket, már nem lesz akadálya a beépítésnek.

Arra a kérdésre, hogy milyen fejlesztések várhatók, Kondor Géza úgy válaszolt:

Előreláthatólag, a vezetők elmondása szerint már ebben az évben kempingként akarják üzemeltetni a területet. Mobilházakat telepítenének, de konkrétumokat még nem tudunk. Alapelképzelésük az, hogy a terület egy részére mini aquaparkot szeretnének.

Ez alapján úgy látszik, hogy a képviselő-testület úgy hagyta jóvá a telkek összevonását, hogy nem is tudta pontosan, mit tervez a Balatontourist az önkormányzati területre.

Kerestük a Balatontouristot is, a társaság levelében megerősítette, hogy a terület az idei turisztikai szezontól már a révfülöpi kempinghez tartozik, annak részeként üzemel.

A Semsey-major területén a szezonkezdésig 15, 120 négyzetméteres panorámás parcellát, 12 sátorhelyet, mobil vizesblokkot, továbbá „sport és szabadidős aktivitásokat” alakítanak ki. A tervek között fedett szálláshelyek (mobilházak) telepítése, vendéglátó egység és kiszolgáló épületek, továbbá napozótérrel rendelkező gyermek- és felnőtt medence létesítése is szerepel. A fejlesztés részleteit a Balatontourist vezetése az önkormányzattal egyezteti, de a képviselőtestület a koncepciót már elfogadta – írta a Balatontourist. Azt viszont határozottan cáfolták, hogy mini aquaparkot terveznének a területre.

Címlapi képünkön a révfülöpi kikötő látható, nem a kemping területe. Fotó: Török Tünde / MTI