Az egyik legrosszabb éve után szerződött Orbánékkal a Gundel

Nincs éppen könnyű pénzügyi periódusban a magyar gasztronómia legendás étterme, a most egy brit gazdasági érdekeltséghez tartozó Gundel, amelyről hétfőn írta meg a hvg.hu, hogy a Miniszterelnökség pályázatán a legolcsóbb ajánlattal vállalta be, hogy nyomott árszínvonalú munkahelyi menzát nyit Orbán Viktor új irodája mellett a Budai Vár egykori karmelita kolostorában.

Budapest egyik leghíresebb és legdrágább éttermét 1991-ben privatizálták. Láng György és Ronald S. Lauder vette meg a magyar államtól, majd jelentős felújításokat is elvégeztek a városligeti épületen. Tőlük egy hosszú átmeneti időszak után tíz éve vásárolta meg az akkoriban még Sir Bernard Schreier irányítása alatt álló Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt.

Schreier a CP Holdings Ltd. nevű angliai cégén keresztül korábban egy olyan kelet-európai hotelláncot épített ki, amelynek jelentős részét a magyarországi gyógyhotelek tették ki. Az ausztriai születésű Schreier a második világháború után Izraelben alapozta meg vállalkozásait, de igazán Londonban futott be. A Danubius az ország legnagyobb szállodalánca, 23 saját tulajdonú szállodát üzemeltet. A lánchoz tartozik többek között a Hilton Budapest és a Gellért Szálló is. Ez utóbbi felújításához évek óta partnert keresnek a tulajdonosok. Nemrég a sajtóban Mészáros Lőrinc neve került elő lehetséges partnerként, de ezt végül cáfolta a Danubius.

Schreier 96 évesen hunyt el 2013-ban. Orbán Viktor akkor nyilvános gyászlevelet küldött az örökösöknek, amelyben a magyar nép igazi barátjának nevezte a brit üzletembert, aki londoni szállodájára is kitűzte a magyar zászlót.

A Schreier család érdekeltségébe tartozó Gundel mostantól Orbán Viktor és a miniszterelnökségi alkalmazottak számára készítheti az ebédet, jóllehet maga a menzaüzemeltetés nem lesz átütő biznisz.

A menü ugyanis a politikusétkeztetési hagyományokat követve szemérmetlenül olcsó. Korábban hasonlóan nyomott árakat biztosított a Képviselői Irodaház étterme, valamint a Parlament büféje és étterme is az országgyűlési képviselők és munkatársaik számára. A miniszterelnökségi menzában azonban az a meglepő, hogy egy egyébként közismerten csúcsdrága étterem készíti a 850 forintos menüket. Sőt, a Gundel szerint a kínálatot saját executive séfjük koncepciója mentén alakítják ki, ami arra enged következtetni, hogy

nem a legolcsóbb alapanyagokból készült fogásokkal traktálják majd a kormányzati dolgozókat.

A Gundel idén tavasszal szerződtetett új sztárséfet Litauszki Zsolt, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tagja személyében. Litauszki korábban a Budai Várban több éttermet is működtető Zsidai Roy cégcsoportjánál dolgozott. Az átigazolásnak bevallottan a nagy hagyományai által nyomasztott Gundel Ház megújítása volt a célja. A 160 embert foglalkoztató városligeti komplexum számára új irányvonalat kellett kidolgozni, hogy továbbra is fenntudja tartani a vendégkörét.

Éppen ez a másik meglepő tényező a Gundel döntésében: nem túl jó helyzetben vállalták el az olcsó menzát. A cégnek havonta 2,5 millió forintos bérleti díjat kell kigazdálkodnia a konyha és a kiszolgálótér használatára, ráadásul a vevőkör a jó érték-ár arány ellenére sem fog bővülni, hiszen a menza zárt, kizárólag a mintegy 200 miniszterelnökségi dolgozó látogathatja.

A Gundel Kft. mérlegében a 2017-es számok nem mutatnak valami fényesen. A mérlegadatok szerint 1,7 milliárd forintos forgalom mellett 109 milliós veszteséggel zárták az évet, amit csak 2014-ben múltak alul 132 milliós mínusszal. Tény, hogy a Várgondnokság által kötött szerződésben a Karmelita Épületben szervezett hivatalos eseményeken nyújtandó catering szolgáltatásokkal is megbízták a Gundelt. Ennek a részletei azonban egyelőre nem ismertek.

