Rendkívüli járatokat indít a BKK a budapesti temetőkhöz

Rendkívüli járatokat indít a hétvégén a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedteti a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.

A BKK szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a korábbi évektől eltérően változik a rákoskeresztúri új köztemető megközelítése, mert a Fiumei úton felújítják a villamosvágányokat. A sírkertet legegyszerűbben a 2-es metró Örs vezér téri és a 3-as metró kőbánya-kispesti végállomásától közvetlen eljutást biztosító 68B busszal lehet megközelíteni. Kőbánya felől továbbra is érdemes a 28-as vagy a 37-es villamost választani.

A farkasréti temető elérésére a Széll Kálmán térről és a Déli pályaudvarról a sűrűbben közlekedő 59-es villamost ajánlja a BKK, de a temető a Keleti pályaudvarról a 8B különjárattal is elérhető. Az óbudai temető felé 118B jelzéssel indul különjárat, a megyeri temető megközelítését a 30B rendkívüli járat segíti. A pesterzsébeti temető felé a 36B jelű plusz járat indul, a kispesti temető megközelítésére a 194B járatot is igénybe lehet venni. A budafoki temető felé a 250B rendkívüli járat is közlekedik. A Fiumei úti sírkertet a 28-as és 37-es villamossal, valamint a 28-as pótlóbusszal lehet megközelíteni.

A temetők környékén október 27-étől változik a közlekedési rend is, a temetők környékén megállási tilalmat vezetnek be, míg az óbudai temetőnél az egyébként érvényben lévő megállási tilalmat feloldják.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos