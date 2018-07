Újabb medvék jelentek meg Magyarországon

Egy nőstényt is azonosítottak, amelynek két bocsa van.

Továbbra is folyamatos a medvék mozgása Magyarországon, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársa egy nőstényről is kapott információt, amelynek két bocsa van. Gombkötő Péter erről a Magyar Időknek beszélt, mint mondta, kép is készült az anyaállatról.

A zoológiai szakreferens korábban arról beszélt a lapnak, hogy három medve egészen biztosan mozog a területükön, de további egyedek is lehetnek a térségben.

Bár a párzási időszak tavasszal lezárult, nincs arra garancia, hogy nem jelennek meg a medvék újra az Északi-középhegység területén, és az is előfordulhat, hogy egy-egy állat újra megindul dél felé. Gombkötő szerint ez sem tekinthető rendkívülinek, mert a Kárpátok medveállományai között lehetséges az átjárás. (Illusztráció: MTI / Vajda János)