Így licitálnak azok, akik értenek is hozzá

Az aukció nagyon régi jelenség, mégis mostanra kezd igazán felfutni. Elmondjuk, hogy működik ez a piac külföldön, és hogy mik a jelentősebb befektetési és aukciós formák.

Az aukció egy egészen ősi formája az emberek közötti kereskedelemnek, sőt, igazából majdnem egyidős magával a cserekereskedelemmel is, mégis ritka kereskedelmi formának számított, már időszámításunk előtt ötszáz évvel is vannak róla feljegyzéseink. Ebben Hérodotosz arról írt, hogy Babilóniában évente tartanak aukciót a férjhez adni kívánt nőkről.

Ugyan már magát a szót is a Római Birodalomig tudjuk visszavezetni, hiszen az augeō latin szó emelem-et jelent, de akkoriban ez egy kifejezetten speciális formája volt az eladásnak. A szabott ár és az alkudozás például sokkal gyakoribb volt, mint a nyitott tetejű aukciók.

Európában egészen a 17. századig kifejezetten ritka volt az aukció, mint esemény. Ehhez képest mostanra az aukciós piac az egyik legnépszerűbb lett a szupergazdagok körében, és folyamatosan elképesztő mértékben növekszik az Egyesült Államokban.

Nagyon megy

A Deloitte éves jelentése szerint csak 2017 első hat hónapjában 18 százalékkal nőtt a műkincsek aukciós piaca, és már majdnem hatmilliárd dollárnál tartott, ami elképesztően magas összeg.

A művészeti aukciók népszerűségén belül persze nem minden irányzat egyenlő. Leginkább a XX. század második felét és a kortárs művészeket vásárolják az amerikaiak, de az impresszionista és a modern művészek is kifejezetten jól mennek.

Sőt, meglepő módon a kínai és ázsiai alkotók is egyre népszerűbbek kezdenek lenni, csak 2017 első felében 21 százalékkal nőtt a népszerűségük, amire természetesen magyarázat lehet az ázsiai-amerikaiak egyre jelentősebb megtakarított vagyona.

Ennél viszont sokkal kevésbé vásárolják az Egyesült Államokban az európai és a közel-keleti művészek aukcióra bocsátott műveit, de a bútorokat sem veszik igazán. Az Egyesült Államokban a legtöbb nagy forgalmat bonyolító aukció a nyár elején, májusban és júniusban van, az év első fele ebből a szempontból nem számít erősnek.

Hong Kong visszaesett

Az amerikai piacnál viszont sokkal jobban nőtt a londoni aukciós piac. A Sotheby’s, a Christies és a Philips, a három nagy brit aukciós ház kereskedése a tavalyi év első felében még az amerikainál is jobban, 31 százalékkal lett erősebb.

Persze ez az adat egy kicsit csalóka, mert a nagy brit házaknak mind van központjuk az Egyesült Államokban és keleten is, és a New Yorki kihelyezettségek jellemzően nagyobb forgalmat generálnak, mint a londoniak, de a Hong Kong-i házak is majdnem olyan jól teljesítenek, mint a brit fővárosban. Annyi kiegészítést érdemes még hozzátenni, hogy miközben a nyugati piac brutálisan erősödik, a Hong Kong-i például visszaesett némiképp a tavalyi év elején.

A Deloitte kutatása tartalmaz még néhány érdekes tényt, amelyek elmondanak valamit az aukciós házak jövőjéről. Nem sikerült ugyanis eddig a legtöbb befektetőt meggyőzni arról, hogy a műkincs kifejezetten jó befektetés lenne, pedig a piac szárnyal. A befektetéseket kezelő szakemberek 88 százaléka ajánlana műkincseket befektetésre, de a gyűjtőknek csak 66 százaléka hisz abban, hogy ezek a befektetések megtérülhetnek.

A leggyakoribb formák

Az aukciós forgalmának növekedése közben érdemes megnézni azt, hogy milyen típusú aukciók a legnépszerűbbek és a legismertebbek.

Az angol aukció például talán a leggyakoribb formája ennek a kereskedelemnek. Ez egy emelkedő árral dolgozó aukciótípus, ahol a licitálók nyíltan ajánlanak rá egymásra úgy, hogy közlik az árat, amit ajánlanak. Az elváráss persze az, hogy ennek az árnak magasabbnak kell lennie a korábban ajánlottnál. Az aukció akkor van lezárva, amikor senki nem hajlandó magasabb árat kínálni a többieknél.

A holland aukciós modell egy érdekesebb forma, mert itt pont az ellentétes logika működik. Az aukciót levezető kikiáltó folyamatosan csökkenti az adott termék árát addig, amíg azt nem hajlandó valaki megvenni. Ebben a típusú aukcióban egyszerre több terméket is eladásra kínálnak, és ha valaki meg is vesz belőle néhányat, de nem fogy el mind, akkor tovább csökkentik az árat, amíg ez meg nem történik.

A vaklicites aukciók még ennél is érdekesebbek. Ebben a formában a licitálók egymástól függetlenül nyújtanak be ajánlatokat, de fejenként csak egyet, és nem tudhatják, hogy a többiek mennyit ajánlottak. Az nyeri meg a licitet, aki vakon a legmagasabb ajánlatot tette.

Az eredmények azt mutatják, hogy ez az aukciós fajta sikeresebb a holland aukciós modellnél, mert drágábban viszik így el a termékeket, de kevésbé sikeres az angol modellnél. Így nem véletlen, hogy a világ legtöbb aukciós házában az angol modellel dolgoznak.

Kiemelt kép: Stephen Chernin/Getty Images/AFP