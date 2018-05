Hadházy most a Kossuth Rádióban trollkodott

A közmédia ismét meghívta, hogy a verekedésről kérdezzék, de megint elszámolták magukat. Hadházy Ákos szerdán a reggeli élő adás vendégeként a Kossuth Rádiót is kiosztotta.

Az LMP-s politikus a Facebookon számolt be a ritka fellépésről. A közrádió ugyanis nem osztogatja a lehetőségeket csak úgy az ellenzéki politikusoknak, Hadházy meg is jegyezte, hogy a Kossuth Rádió 180 perc című műsorába majd’ két évvel azután juthatott be, hogy megválasztották az LMP társelnökének, és egy hónappal azután, hogy lemondott a posztról.

Persze – ahogyan egy hete az M1 reggeli műsorában – most is Saller Benedek helytelen viselkedésén akartak csámcsogni. Az élő adásban ehelyett elmondtam, hogy Budapesten lehet hallgatni valódi híreket adó rádiókat is, de vidéken csak a Kossuth agitációs propagandája fogható. Folyamatosan sulykolják azt a hazugságot, hogy az ellenzék csak azért beszél a kormány bűneiről, mert milliószámra akar valamiért “migráncsokat” betelepíteni.

Hadházy szerint nyilvánvalóan azzal a céllal hívták be, hogy égessék kicsit, ő viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy soha nem hívták, amikor a Tiborcz Istvánról, Farkas Flóriánról vagy az Öveges programról, vagy a 130 korrupcióinfó valamelyikéről beszélt volna.