Felhalmozott hulladék égett Szegeden, az 53. utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói, valamint a ruzsai katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói összesen nyolc vízsugár segítségével fojtották el a lángokat. A munkálatokat egy erőgép, egy daru és a Hódmezővásárhelyről érkező vízszállító is segíti. Az egységek jelenleg is a még izzó részek oltásán dolgoznak. A lángok egy faházra is átterjedtek, de lakóházakat nem veszélyeztet.