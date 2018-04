Orbán már rég jobbra tolta Európát

Függetlenül attól, hogy mi lesz a vasárnapi magyar választások eredménye, Orbán Viktor már most maradandó nyomot hagyott a kontinensen. Európában, főleg Németországban, a második világháború óta tabunak számítanak bizonyos témák. Azzal viszont, hogy a magyar miniszterelnök folyamatosan, apró lépésenként feszegette ezeket a határokat, a tabuk is arrébb tolódtak.

Ahogy Magyarországon, úgy Európában is egyre inkább a szélre tolódott a szélsőjobb, és emiatt a jobbközép is követte valamennyire.

Ez remekül látszik egy viszonylag friss vitából. Manfred Weber ugyan elég keményen jobboldali politikus, de nem szélsőjobboldali. A bajor Keresztényszociális Unió viszont Orbán legjobb szövetségeseként tolódott egyre jobbra. Főleg azután, hogy a párt a Merkellel folytatott koalíciós kormányzás miatt nagyon sokat bukott a német választáson a szélsőjobboldali AfD-vel szemben.

A CSU reakciója erre az volt, hogy ugyan bennmaradtak a negyedik Merkel-kormányban is, de sokkal keményebben kritizálják Merkel menekültekkel kapcsolatos megengedőbb politikáját. Manfred Weber az Európai Néppárt vezetőjeként például szinte folyamatosan megvédte a magyar miniszterelnököt, amikor Brüsszelben támadták.

Csak akkor lépett ő is fel Orbán Viktor ellen, amikor a miniszterelnök nekiment a CEU-nak. Egy egyetem bezáratása ugyanis még mindig túl van azon, ameddig a nagyon jobboldali pártok Nyugat-Európában el mernek menni.

If we want to defend our way of life we must know what determines us. Europe needs a debate on identity and dominant culture. pic.twitter.com/3qbJVysNUi

Weber húsvéthétfőn kirakott egy üzenetet a Twitterre, hiszen a brüsszeli politikusok számára elsősorban ez a kommunikációra használt platform, nem a Facebook. Az üzenetben az állt, hogy

Mivel az identitás kérdése az utóbbi pár évben egyértelműen a szélsőjobb kedvenc vitatémája lett, ennek az üzenetnek ma kifejezetten durván szélsőséges jelentése van. Főleg akkor, ha a domináns kultúra kifejezést is ott látjuk mellette.

Ahogy egyébként az is igaz, hogy az Európai Unió az alapítása óta nem szól, és nem is igazán szólhat domináns kultúráról, még abban a tekintetben sem, ahogy azt Weber használja. Ezt emelte ki az üzenetre adott válaszában Guy Verhofstadt, a liberálisok pártcsaládjának vezetője.

This notion of a "dominant culture" is abhorrent. Quite rightly, the EU's motto is "united in diversity." What we need is tolerance, respect for each other's culture, religious freedom and the #RuleofLaw. https://t.co/ZTB01ggRMn

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 3, 2018