A Fidesz Ungár Pétert támadja, mert valakik telefonon hívogatják az embereket

A Fidesz III. kerületi szervezete szerint Ungár Péter áll a mögött, hogy „ismeretlenek telefonos piackutatásnak álcázott kampányhívásokkal zaklatják a lakókat”. A Hvg.hu szerint olyanokat is zaklatnak a 21-es körzetszámú telefonokról, akik előzetesen nem járutak hozzá telefonszámuk kiadásához.

A hívásokban Varga Mihályról és Láng Zsoltról kérdeznek. A lap szerint a Fidesz Ungár Pétert, az LMP helyi képviselőjelöltjét sejti a háttérben

aki ellen eljárás indult, amiért elhunytak adatait használta fel ajánlószelvényei gyűjtéséhez”

Sőt, arra gyanakszik,

nagy az esélye annak, hogy a törvény által tiltott módon adatbázis-építésre használja

Ungár a Hvg.hu-nak átadta a hívások teljes szövegét, ami így hangzik:

Jó napot kívánok, Kovács Géza vagyok, és az Attitűd véleménykutató megbízásából telefonálok. Pár kérdést tennék fel Önnek közös ügyeinkkel kapcsolatban. A kérdésekre telefonjának nyomógombjaival válaszolhat. – Tudta-e Ön, hogy Varga Mihály egyszer sem szólalt fel a kerület érdekében az Országgyűlésben? Ha igen kérjük nyomja meg telefonján az egyes gombot, ha nem, a ketteset. [5 mp] – Tudta-e hogy Varga Mihály volt az internetadó ötletgazdája? Ha igen kérjük nyomja meg telefonján az egyes gombot, ha nem, a ketteset. [5 mp] – Tudta-e hogy Varga Mihály párttársa Láng Zsolt úgy vásárolt egy több mint 100 milliós rózsadombi lakóházat, hogy nem volt elég jövedelme a vételárra? Ha igen kérjük nyomja meg telefonján az egyes gombot, ha nem, a ketteset. [5 mp]

A Fidesz egyébként hetekkel az aláírásgyűjtés lezárása után is gyűjti az emberek adatait a saját listájukhoz. Korábban több telefonos kampányt is szerveztek például Vona Gábor ellen, amikor a nyugdíjasokkal, vagy az iszlámmal kapcsolatban hívogatták az embereket. Most feljelentést tesznek.