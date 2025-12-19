Senki nem marad karácsonyi ajándék nélkül ebben a tolnai faluban

A Tolna vármegyei Mórágy idén is példaértékű közösségi összefogással és széleskörű önkormányzati támogatással készült az adventi időszakra. A falu vezetése évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az ünnepvárás minden család számára meghitt és biztonságos legyen, és ezt a hagyományt 2025-ben is folytatták, írta a teol.hu.

Az önkormányzat idén is ajándékcsomaggal lepte meg a falu valamennyi háztartását. A közel 10 ezer forint értékű csomagokba édesség és tartós élelmiszerek kerültek, olyan termékek, amelyek bármelyik otthonban jól jönnek az ünnepi készülődés, vagy karácsony idején.

Míg más településeken elsősorban a rászorulókat támogatják, Mórágyon minden lakott háztartásba eljuttatják az ünnepi csomagot. Glöckner Henrik polgármester tájékoztatása szerint az idén pontosan 265 csomag talált gazdára.

A település idei adventi kezdeményezései ismét bizonyították, hogy itt kiemelten fontos a közösség egysége, az ünnep megbecsülése és az, hogy minden lakos részesüljön az adventi időszak örömeiből.

A falu vezetése a gyermekekre és a tanulmányaikat folytató fiatalokra is kiemelt figyelmet fordít. Mórágy évek óta pénzbeli támogatást biztosít számukra, amely nemcsak az óvodásokat és iskolásokat, hanem a felsőoktatásban tanuló mórágyi fiatalokat is érinti. A helyi gyakorlat ezzel országos viszonylatban is kiemelkedő közösségi gondoskodást mutat.

