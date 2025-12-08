Újabb településen kap tízezreket karácsonyra a lakosság

Hernádszentandrás önkormányzatának testülete is döntést hozott arról, hogy a település lakói egyszeri támogatásban részesüljenek az idei ünnepek előtt, írja a Borsod24.hu.

Az alig 500 fős borsodi településen Ónodi Csaba polgármester tájékoztatása szerint a városvezetés pénzbeli támogatással járul hozzá a lakosság ünnepi kiadásaihoz.

A hernádszentandrásiak 50 ezer forintot kapnak. A támogatásra azok a helyiek jogosultak, akik érvényes lakcímkártyával rendelkeznek és életvitelszerűen a községben élnek.

Az összeg átvételére december 11-én, csütörtökön és 12-én pénteken lesz lehetősége a lakosságnak, érvényes lakcímkártya bemutatásával, a helyi kirendeltségen, reggel nyolc és dél között.

Ez az a falu egyébként, ahol ökológiai mintagazdaságot hoztak létre korábban.

