Így lesznek nyitva a posták az ünnepekben

A Magyar Posta közzétette az év végi ünnepkörben a postahivatalok nyitvatartását, sőt már január első napjaira is közölte munkarendjét.
December 25-én és 26-án, valamint 2026. január 1-jén a posták zárva lesznek, az ünnepek kapcsán a többi napon pedig az alábbi munkarend szerint tartanak nyitva.
2025. december 13. (szombat) munkanap
- 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel.
- 15 ezer fő feletti – 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre.
- 15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.
2025. december 24. (szerda) pihenőnap
- Az ünnepek előtti csomagforgalom miatt szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.
2025. december 25-26. (csütörtök-péntek)
- Ünnepnap, valamennyi posta zárva tart.
2025. december 28-30. között
- Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.
2025. december 31. (szerda)
Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.
Nyitvatartás január elején
2026. január 1 (csütörtök)
- Ünnepnap, valamennyi posta zárva tart.
2026. január 2 (péntek) pihenőnap
- Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.
2026. január 3-9. között
- Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.
2026. január 10. (szombat) munkanap
- 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel.
- 15 ezer fő feletti – 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre.
- 15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.
Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemelő postahelyek nyitvatartása az üzemeltetővel történt egyeztetések alapján a fentiektől eltérhet.
Az ünnepkör kapcsán megírtuk, hogy 100 ezer forintot kapnak karácsonyra egy borsodi falu lakói és karácsonyfát állítanak a Balatonba is.
Kapcsolódó
Tavaly nyertek az Év Szaloncukra versenyen, most a Nébih leállította az üzem működését
Az üzemben súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel.