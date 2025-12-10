Így lesznek nyitva a posták az ünnepekben

A Magyar Posta közzétette az év végi ünnepkörben a postahivatalok nyitvatartását, sőt már január első napjaira is közölte munkarendjét.

December 25-én és 26-án, valamint 2026. január 1-jén a posták zárva lesznek, az ünnepek kapcsán a többi napon pedig az alábbi munkarend szerint tartanak nyitva.

2025. december 13. (szombat) munkanap

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel.

15 ezer fő feletti – 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre.

15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.

2025. december 24. (szerda) pihenőnap

Az ünnepek előtti csomagforgalom miatt szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

2025. december 25-26. (csütörtök-péntek)

Ünnepnap, valamennyi posta zárva tart.

2025. december 28-30. között

Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.

2025. december 31. (szerda)

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

Nyitvatartás január elején

2026. január 1 (csütörtök)

Ünnepnap, valamennyi posta zárva tart.

2026. január 2 (péntek) pihenőnap

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

2026. január 3-9. között

Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.

2026. január 10. (szombat) munkanap

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel.

15 ezer fő feletti – 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre.

15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.

Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemelő postahelyek nyitvatartása az üzemeltetővel történt egyeztetések alapján a fentiektől eltérhet.

Az ünnepkör kapcsán megírtuk, hogy 100 ezer forintot kapnak karácsonyra egy borsodi falu lakói és karácsonyfát állítanak a Balatonba is.