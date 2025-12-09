Tavaly nyertek az Év Szaloncukra versenyen, most a Nébih leállította az üzem működését

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztettr a Chocofive Édességgyártó Kft. édesipari termékeket előállító üzemet Vas vármegyében – közölte honlapján a Nébih kedden.

A cég a robbanócukros és szilvás fahéjas szaloncukrával két kategóriában is nyert 2024-ben az Év Szaloncukra versenyen.

A tájékoztatás szerint az ünnepi időszakot megelőző vizsgálat során az üzemben súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Egyes helyiségekben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak, a mosogatóhelyiség és a mosogatómedence sem felelt meg a higiéniai előírásoknak. Az alapanyagokat esetenként közvetlenül a padozaton, raklap vagy alátét nélkül tárolták, emellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt.

A hatóság 55 tétel, 1,13 tonna nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból és vett hatósági zár alá, ezzel egy időben pedig a vállalat által előállított élelmiszerek közül nyolc tételt hívott vissza. A Nébih a feltárt jogsértések miatt az üzem működését azonnal felfüggesztette. A vállalkozás csak a hibák maradéktalan megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatta tevékenységét – közölték.