Tóth Vera: Kinyílt számomra a világ

Tóth Vera: Gabi egy szemérmes nő, ahogyan én is

Az eddig 33 kilótól megszabaduló énekesnő a legfrissebb Nők Lapjában beszélt fogyásáról, és az ennek következtében életében létrejövő változásokról.

„Most nőttem fel! Nem akarok többé édes, duci kislány lenni, akit egy kicsit mindenki sajnál, és aki koldulja a szeretetet. Most, hogy ezt kimondtam, hirtelen rádöbbentem: valószínűleg a bálnapáncélom tartott meg ilyen sokáig gyerekstátuszban. Ahogy ledobtam magamról ezt a harminchárom kilót, hirtelen kinyílt számomra a világ. Eltűntek a korlátok, amit a pluszkilóimmal építettem magam köré, nem kikászálódom az autómból, hanem kipattanok, nem esik nehezemre a felkelés, könnyedén belibbenek a színpadra, csak úgy elugrom bevásárolni, egyáltalán, kellemesebbé vált az élet!” – mesélte Tóth Vera, aki elárulta azt is, sokáig nem is mert szembenézni a problémájával.

„Valójában mindig is zavart a túlsúlyom. Nem szerettem azt a nőt, aki a tükörből visszanézett rám, hiszen legbelül egy törékeny, karcsú angyalka képe élt bennem önmagamról. (…) Sokáig nem akartam foglalkozni ezzel, élvezni akartam, amit az élet nyújt, nem akartam szembenézni a nyomasztó problémáimmal. Közben vergődtem nőként, emberként a párkapcsolataimban, mindenféle szorongásokkal küszködtem, semmi sem volt már jó. A szembenézés önmagaddal fájdalmas dolog, és nem volt már hova menekülni” – olvasható többek közt az egykori megasztárostól az interjúban.