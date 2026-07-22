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Masszívan túlárazottak lehettek a Magyarországon rendezett világversenyek a sportállamtitkár szerint

Varga Jennifer / 24.hu
A FINA vizes világbajnokság férfi 10 méteres műugró fináléja a budapesti Duna Arénában 2022. július 3-án
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 22. 19:50
Varga Jennifer / 24.hu
A FINA vizes világbajnokság férfi 10 méteres műugró fináléja a budapesti Duna Arénában 2022. július 3-án
A korábbi években Magyarországon rendezett világversenyek végső költségvetései „masszívan túlárazottak lehettek” – jelentette ki Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár. A sportvezetés jelenleg felülvizsgálja a korábbi események költségeit, és szigorúbb feltételekhez kötné a jövőbeni világesemények állami támogatását.

A korábbi világversenyek végső költségvetései masszívan túlárazottak lehettek – fogalmazott szerdán közösségi oldalán Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár.

Kálnoki-Kiss az MTI szemléje szerint jelezte: kinevezése óta áttekintették a korábbi években megrendezett kiemelt világversenyek szerződéseit és bekerülési költségeit, s ezt tették a 2027-ben esedékes, korábbi kormány garanciájával már elnyert világeseményekkel is.

Utóbbiak kapcsán az érintett sportági szakszövetségek, az államtitkárság és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet szakemberei megfeszített munkával épp új költségvetéseket készítenek. Az első részeredmények egyértelműen mutatják: a korábbi világversenyek végső költségvetései masszívan túlárazottak lehettek. A fejleményekről folyamatosan beszámolunk majd

fogalmaz az államtitkár.

Hangsúlyozta, hogy biztosan változtatnak a jövőben, kidolgozzák a pályázatok döntési kritériumrendszerét, és a jövőben nem rendeznek kizárólag vagy szinte kizárólag állami támogatásra támaszkodva világversenyeket.

A kormányzat csak olyan szakmailag megalapozott sportrendezvényeket támogat, amelyek tervezett kiadásai indokoltak, észszerűek, van társadalmi megtérülésük, és legfőképp a költségvetési terveikben saját bevételi sorok is szerepelnek

írta Kálnoki-Kiss Attila.

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