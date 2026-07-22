Magyar Péter nem akart feljelentést tenni a leköpése miatt, más viszont megtette helyette

Magyar Pétert szerdán délelőtt egy férfi leköpte a Nyugatiban, amiről videó is készült, ugyanis Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel éppen egy sajtótájékoztatóra érkeztek a pályaudvarra.

Az egyébként a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervről szóló tájékoztatón a miniszterelnök azt ajánlotta, hogy ne keseredjünk el a leköpés miatt, inkább vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat. Közölte, hogy nem fog feljelentést tenni a történtek miatt.

Igen ám, de Tényi István volt Fidesz-tag, aki gyakorlatilag napi szinten tesz feljelentéseket a legkülönbözőbb dolgok miatt, és ezt minden alkalommal a sajtónak is jelzi, ezúttal is feljelentéssel élt a leköpés miatt. Ebben garázdaságra és szabálysértés gyanújára hivatkozott, és azt írta, szerinte az „ismeretlen elkövető cselekménye az emberi élet méltóságát sérti”.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság aztán szerda este az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy az ügyben beérkezett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek.